大谷翔平閃婚！前輩松井秀喜也偷偷來 讓洋基隊長Jeter願賭服輸
洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平昨日公布結婚消息，令全球粉絲和媒體驚訝不已。大谷翔平向來以低調著稱，突然的婚姻宣布，瞬間成為了網路熱門話題，也讓美媒《紐約郵報》回顧起過去日本球員的類似事件，分享前洋基球星松井秀喜閃婚，以及與洋基隊長Derek Jeter的婚姻賭注趣事。
記者路皓惟/綜合報導
松井秀喜在2008年球季開幕戰前夕宣布結婚，老婆也是一位普通日本女性，並在記者會上用自己畫的肖像畫來代替新娘照片，同樣沒有透露太多細節，這種低調的做法與大谷翔平如出一轍。
根據《紐約郵報》報導提到，當初松井秀喜與洋基隊長Jeter之間有一個「誰會先結婚的賭注」。雖然Jeter當時就知道松井秀喜有一位穩定交往的女朋友，但對於松井的突然宣布感到意外，甚至還對松井的「偷偷結婚」表示了抗議。
更有趣的是，當Jeter發現松井秀喜在記者會上沒有公布新娘的姓名時，他試圖以此為由，要求這場賭注不算數。由此可見，松井秀喜與Jeter之間的好交情，而Jeter也在2016年與時尚模特Hannah Jeter結婚，育有4個孩子，3個女兒及1個兒子。
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