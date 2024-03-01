本土女優田井虹進日本AV界！雞排妹「揭她私下面」：羨慕有XX的人
台灣性感女模胎尼（Tiny Lu）28日在社群上宣布，將以女優身分進軍日本AV界，藝名為「田井虹」，片名叫《台灣天使》。女星鄭家純（雞排妹）也在臉書上自曝認識胎尼很多年，大讚對方「臉漂亮可愛，皮膚好又白，身材瘦」，笑說：「看完預告片都羨慕有XX的人了」。
記者薛羽彤／綜合報導
對於胎尼將在日本AV界出道，鄭家純昨（29）日發文透露，自己認識胎尼多年，以看女優的角度來說，她臉蛋漂亮可愛、皮膚好又白皙，身材也很瘦，加上聲音好聽、有性魅力，至於演技部分已經有在上課，鄭家純笑說：「看完預告片都羨慕有XX的人了」。鄭家純也揭露胎尼私下真面目，表示和她吃過幾次飯，可以感受到她是機靈的女生，而且講話幽默常逗笑身旁的人，「就是很討人喜歡的女生」。胎尼圓夢以AV女優身分出道，鄭家純也盼望酸民可以好好祝福她，少點謾罵聲。
此外，「田井虹」這個藝名也引發討論，有網友點出「田井」兩個字合起來，就是劉畊宏的「畊」，加上她合作的男優是「暗黑周杰倫」東尼大木，網友表示「指名大木很故意，搞什麼畊宏杰倫哏」。胎尼也在IG無奈表示，「我的藝名不是為了這個哏而取的好嗎，到底誰會為了這個來取藝名跟指名某個人？」
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