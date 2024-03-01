7-11禮盒跳樓價來晚了！聰明閃過全家、全聯　「門市新價格」瘋傳

全家100%抹茶霜淇淋來了！茶味加濃、甜度降低　限時10元搭Pocky

▲全家霜淇淋新口味來了！3月5日起開賣100%靜岡抹茶霜淇淋，雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋新口味來了！3月5日起開賣100%靜岡抹茶霜淇淋，雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家霜淇淋新口味來了！3月5日起開賣100%靜岡抹茶霜淇淋，對比去年的春日抹茶口味，本次苦甜風味更突出，甜度降低，雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味，抹茶與巧克力的完美結合，限時加10元獲得Pocky香蕉棒一盒，可自由裝飾搭配霜淇淋品嚐。

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全家抹茶季正式開跑，根據業者透露，抹茶風味商品廣受消費者喜愛，如抹茶霜淇淋銷量去年熱銷突破300萬支，且根據網路調查，抹茶為「全家」Fami!ce霜淇淋網路聲量冠軍。

此次，全家將於3月5日推出「靜岡抹茶霜淇淋」，入口滑順微苦，尾韻茶香顯著，茶感再提升，是一款成熟大人系霜淇淋；雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味，3月5日起至7日，APP隨買跨店取5支188元。

▲全家霜淇淋（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家將於3月5日推出「靜岡抹茶霜淇淋」，入口滑順微苦，尾韻茶香顯著，茶感再提升，是一款成熟大人系霜淇淋（圖／記者鍾怡婷攝）
對比去年3月開賣的「春日抹茶」霜淇淋口味，本次100%使用來自日本的靜岡抹茶製成，茶味更濃厚、甜度降低，超適合抹茶控衝一波！

霜淇淋開賣日（5日）至3月31日前，購買霜淇淋+10元就贈Pocky香蕉棒一盒，原價20元，相當於打5折入手Pocky香蕉棒一盒，可以自由裝飾霜淇淋，沾著吃也超美味！

▲全家霜淇淋新口味來了！3月5日起開賣100%靜岡抹茶霜淇淋，雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲購買霜淇淋+10元贈Pocky香蕉棒一盒，可以自由裝飾霜淇淋，沾著吃也超美味。（圖／記者鍾怡婷攝）
7-11則是為高雄櫻花季暖身，CITY CAFE換上6款櫻花季限定杯身，除首度推出的高雄夢時代款，還有東京、首爾、巴黎、西雅圖、華盛頓5大城市杯，款款值得珍藏！同時，3月6日至3月19日全新推出「CITY莓好光櫻心凍風味飲系列」，以草莓果肉與櫻花風味果凍融入拿鐵或紅茶，帶出豐富的飲用口感，

3月6日至3月10日限時五天推出新品嚐鮮「莓好光櫻心凍風味飲系列」活動，APP隨動隨時取「莓好光櫻心凍風味拿鐵2杯120元」、「莓好光櫻心凍風味紅茶2杯99元」、加碼「金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵 (冰/熱) 2杯99元」。

▲7-11則是為高雄櫻花季暖身，CITY CAFE換上6款櫻花季限定杯身。（圖／7-11提供）
▲7-11則是為高雄櫻花季暖身，CITY CAFE換上6款櫻花季限定杯身。（圖／7-11提供）

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