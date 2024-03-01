基隆男偷貨車狂衝！途中撞死38歲重機騎士 再撞進派出所釀1死1傷
29日晚間，基隆市第三警分局八堵分駐所，遭一台小貨車衝撞，2名值班員警1死1傷，34歲的簡姓嫌犯犯案後逃逸，因闖入軌道遭區間車撞擊身亡，據目前了解，簡男在衝撞派出所前，就已經駕車肇事，導致一名38歲的劉姓重機車騎士摔車身亡，警方正積極釐清中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，簡男於澳底漁港竊走貨車之後，一路高速沿著台2線上萬瑞快速道路、往基隆方向行駛，途中於西向16公里處，追撞一台重型機車，導致38歲的劉姓騎士摔落邊坡，送醫搶救傷重不治，警方調查，劉姓重機車男騎士為公路總局基隆第一工務段承包的消防查報員，全案將移請基隆地檢署指揮偵辦。
而回顧整起案情，簡男疑似因精神狀況不穩，偷走他人的小貨車之後，一路往基隆方向狂飆，先是追撞劉姓重機騎士，造成其摔落邊坡重傷身亡，之後又一路高速衝撞進八堵派出所，釀值班員警1死1傷慘劇。簡男犯案後逃往平交道方向，因闖入軌道遭區間車撞擊身亡。
1日凌晨，警政署長黃明昭得知消息，第一時間趕赴基隆長庚醫院探視，並慰問受傷員警及家屬，對於殉職員警深感不捨與哀慟，立即指示基隆市警察局，全力協助家屬治喪外，也將從優爭取撫卹。
針對簡男犯案動機？黃明昭也要求須盡速釐清案情，黃明昭指出，經初步了解，簡男過去有吸毒前科，近期出現精神不穩狀況，疑似有幻聽與幻覺等症狀，但詳細狀況還要再釐清。警政署強調，已即時通令全國各警察機關強化各駐地安全防護，提高警覺，隨時注意駐地內、外狀況以為應變，另外，也責請基隆市警察局整合團隊力量，釐清案情及犯案動機，以安定民心。
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