陪盧秀燕賞眾神花燈敢說「醜水」？蔣萬安笑答：別害我！
2024年台北燈節在中山堂展區陳列一組民間信仰的眾神肖像，在打燈照射後卻飄出濃濃的中元普渡氣氛，引發熱烈討論，更成為熱門打卡景點。台北市長蔣萬安上月17日燈節點燈儀式前，也特別去打卡自拍，眾神花燈其中一尊人偶被說笑台中市長盧秀燕，蔣當時說「我覺得醜水（台語）；盧市長漂亮多了。」由於蔣、盧兩人今晚要在台北合體看花燈，媒體詢問蔣萬安，跟盧秀燕看花燈，還會說「醜水、醜水」嗎？蔣萬安笑答「你別害我」。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席2024台北杜鵑花季開幕式，媒體詢問晚上要跟盧秀燕去看花燈，會到網友熱議的花燈區，裡面就有一尊被說跟盧秀燕蠻像的，會在他面前也說「醜水、醜水」?蔣萬安笑說，「你別害我。」市府是很高興非常歡迎盧秀燕來到台北，因為上個星期他特別到台中，當時也有提出邀請，盧秀燕也非常爽快的承諾會來回訪，所以今天晚上盧市長特別北上來參觀台北燈節。
蔣萬安說，當然他們一開始也會到現在非常熱門打卡景點，眾神祈福燈組前面，「的確其中有一組網路上的朋友說很像盧市長，但我一開始就是說盧市長真的漂亮太多了，所以當然一定讓盧市長來看看。」現在很夯的燈組以外，他們也會欣賞到主燈，還有包括幾個非常市民喜愛的包括紅樓記事，還有可口可樂贊助的燈飾，所以都會安排讓盧秀燕來看到台北燈節的魅力跟精彩。
媒體追問這會是助攻盧秀燕選2028嗎?蔣萬安說，他很高興盧秀燕能夠上來幫忙宣傳台北燈節，因為這次台北燈節特別延長到3月3號，所以這個週末將是最後一個週末六日，所以非常歡迎，不只台北市的市民朋友以及其他縣市的好朋友，都可以來到台北市欣賞非常漂亮精彩的燈節。所以他跟盧秀燕的確是共同合作助攻，「我們助攻台北燈節。」