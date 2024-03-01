無薪假人數增347人、製造業增加最多 勞動部：外銷訂單下降導致
勞動部今（1）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施事業單位有357家、實施人數7,793人，與上一期相比增加20家、347人，其中以製造業增加為主。不過，勞動部表示，若與去（2023）年8月製造業實施高峰12388人來看，實施人數仍是呈下降趨勢，後續會持續觀察。
記者魏妤庭／台北報導
根據勞動部公布最新減班休息統計顯示，本期實施家數最多為製造業248家，其次是批發零售業78家、支援服務業（旅行社）14家。而實施人數最多為製造業7056人，其次是批發及零售業595人，專業、科學及技術服務業84人。
勞動部表示，製造業實施最多的是一家自行車零組件業，實施人數達到190多人，實施狀況為月休3天、實施3個月，主要是受到外銷訂單下降影響。另有一間工具機廠商提前減少實施70多人。但這應是屬於事業單位個別狀況，並非整體產業出現狀況。
此外，勞動部表示，雖然製造業實施減班休息家數、人數在本期增加，但主要還是受到個別事業單位訂單影響，如果以整體總量來看，與去年8月製造業減班休息12388人的高峰期來比，去年12月底降至8800人左右、今年1月降至8200人左右，2月則是下降至7065人，由此可見已經有明顯下降趨勢，後續情況則是要再觀察。