讀賣巨人交流賽／菅野智之記得曾被王柏融敲全壘打！最想見王建民
讀賣巨人抵台後造成旋風，在今（1）日進入大巨蛋練球，近年遭遇傷勢的強投菅野智之在訓練後接受媒體訪問，討論到旅日選手王柏融時，主動提起自己曾被他敲轟的經驗。另一方面，也表達自己希望見到目前現職中信兄弟一軍投手教練的王建民，因為兩人先前曾短暫在同一個訓練營訓練過，受到她的不少照顧，希望能親自和他致謝。
記者林之越/綜合報導
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日、3日在台北大巨蛋開打，分別由讀賣巨人對上中信兄弟、樂天桃猿隊，而菅野智之也將做為樂天戰的先發投手。
媒體詢問到對王柏融的印象時，菅野智之開頭表示：「我和他對決過很多次，曾經被他敲過一支全壘打，我覺得他是一個很不錯的打者。」在後續的訪問中則提到，作為此次巨人出戰樂天交流賽的先發投手，在他自己的印象中曾經以國家隊身份遇到許多樂天的選手，認為其中有很多厲害的打者，很希望能和他們對決。
另一方面，在近日採訪中菅野智之也透露了過往自己在放棄指名後，前往亞利桑那州的一個訓練基地訓練時，曾和王建民共同訓練了將近一個半月，在此期間受到了王建民的照顧。因此，今日受訪時也表示：「和王建民一起訓練的那段時間對他影響很大，所以才能有後來的表現，非常感謝他，並且也希望可以在球場上向他表現感謝之意。」
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