7-11禮盒跳樓價來晚了！聰明閃過全家、全聯　「門市新價格」瘋傳

今起連喝3天！全家濃美式第2杯10元、拿鐵買3送3　7-11珍奶買1送1

▲超商週末五六日優惠今（1）日起連喝三天，全家有大杯特濃美式第2杯10元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲超商週末五六日優惠今（1）日起連喝三天，全家有大杯特濃美式第2杯10元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

超商週末五六日優惠今（1）日起連喝三天，全家有大杯特濃美式第2杯10元，今（1）日限定拿鐵、美式寄杯買3送3；7-11同樣今起限3天，珍珠奶茶買1送1不限冷熱，還有3月7日起推出APP10杯組寄杯組合，換算下來特大美式36元、特大拿鐵47元，《NOWnews》整理週末優惠精華，一文掌握每杯原價、平均特價。

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🟡全家便利商店

📍APP｜3月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）

◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）

◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）

📍APP｜3月1日至3月3日

◾特濃美式第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）

▲（圖／全家提供）
▲今（1）日起連喝三天，全家有大杯特濃美式第2杯10元。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍APP｜限3月1日限定

◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）

◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）

◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）

◾精品小農水果冰磚買1送1，5折（原價120元、特價60元）

◾冰精品燕麥拿鐵2杯120元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲7-11有精品美式買7送7、精品拿鐵買7送4。（圖／7-11提供）
▲7-11今（1）日限定有精品美式買7送7、精品拿鐵買7送4。（圖／7-11提供）
▲7-11中杯精品燕麥拿鐵2杯120元、精品小農水果冰磚買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11中杯精品燕麥拿鐵2杯120元、精品小農水果冰磚買1送1。（圖／7-11提供）
📍門市｜3月1日至3月3日

◾特大冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）

◾大杯熱珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）

◾GODIVA迦納熱巧克力2杯120元，61折（原價99元、特價60元）

📍門市｜即起至3月5日

◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）

◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）

◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

📍APP｜3月6日至3月10日

◾莓好光櫻心凍風味拿鐵2杯120元，7折（原價85元、特價60元），每日限量2000組

◾莓好光櫻心凍風味紅茶2杯99元，67折（原價75元、特價50元），每日限量1000組

◾金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵 （冰/熱）2杯99元，熱飲原價68元、冰飲原價78元，每日限量4000組

📍APP｜3月7日至3月11日

◾特大美式咖啡10杯360元，6折（原價60元、特價36元）現省240元

◾特大拿鐵咖啡10杯470元，6.8折（原價70元、特價47元）現省230元

◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶10杯420元，7折（原價60元、特價42元），現省180元

◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選10杯550元，56折（原價75元、特價55元），現省250元

◾現萃茶英式紅茶/四季春青茶任選2杯+2個指定大亨堡組合餐，優惠價130元，限量1.5萬組

◾CITY PEARL珍珠奶茶2杯+2個指定熱狗大亨堡組合餐，優惠價170元，限量1.5萬組

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