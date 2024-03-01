TPTE台北旅展直擊！「這區」最夯、賞櫻行程搶翻　日航機票買1送1

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最熱門區域屬旅行社攤位，燦星旅遊此次推出於 3月27日、3月31日獨家釜山賞櫻包機，每人團費原價1萬5,900 元，旅展特價1萬4,900 元起，業者表示，因為此為最後清倉特價，所剩無幾，所以一早已有民眾下單。
燦星另外也推出日本四國4天一口價最低1萬9,900元起、泰國長頸鹿餵食秀5+1天每人1萬6,888元起、普吉島保證入住悅榕集團飯店5天每人1萬9,900元起，這陣子想出國的民眾都值得納入考慮。除了四天現場優惠，燦星旅遊全台門市與網站線上旅展，3月15日前同步也能報名享優惠。
易飛網此次則推出國外賞櫻最高 CP 值行程「韓國 最美鎮海櫻花 4 日」，每人團費1萬1,900 元起，鎮海賞櫻系列行程最高折 5,000 元。也有日本賞櫻行程每人 2萬9,900 元起，第 2 人最高折 4,000 元，其中日本「九州春之饗宴 5 日」享受全覽御船山樂園壯麗櫻花樹、嚐古法炊蒸百年鰻魚飯，加碼贈 送日本網卡一張，也有「北海道春櫻雙溫泉 5 日」安排入住溫泉旅館、登五棱郭塔眺望星形粉櫻等。
因為台積電設廠於熊本，導致商務交通與旅遊需求攀升，台北飛往熊本機票供不應求，易飛網推出「九州四日/五日機票暖心專案」，每人1萬500元起，內含九州佐賀來回機票，贈送市價3000元的佐賀至熊本或福岡專車單程接送。
易遊網更有超優惠的機票「買一送一」優惠，單程未稅價7888元起，購買日本航空國際線機票，即贈送日本青森、三澤國內線機票。