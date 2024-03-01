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TPTE台北旅展直擊！「這區」最夯、賞櫻行程搶翻　日航機票買1送1

▲2024「TPTE 台北旅展-春季展」3月1日於台北世貿一館開展，首日上午人潮不多，初估約5成滿。（圖／記者葉盛耀攝）
▲2024「TPTE 台北旅展-春季展」3月1日於台北世貿一館開展，首日上午人潮不多，初估約5成滿。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

「TPTE 台北旅展-春季展」於今（1）日開展，將持續到3月4日，由台北市旅行商業同業公會主辦，地點於台北世貿一館。此次參加廠商包含全台各大旅行社、品牌溫泉酒店、留遊學業者、美食伴手禮等。一早人潮不多，初估約5成滿，但多家業者表示，畢竟是第一天，民眾詢問度很高但下手買單大多還在考慮，人潮多以旅行社攤位居多。燦星與易飛網此次強打飛日韓兩國的賞櫻行程，團費每人每人最低 1萬1900 元起，燦星提到，一早已有民眾下單。

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「TPTE 台北旅展-春季展」此次開設五大主題：1.國內外旅遊 區、2.飯店住宿券區、3.連鎖餐廳餐券區、4.戶外用品區、5.美食伴手禮區等。一早10:00開幕之後，畢竟是首日，加上一早氣候差，首日上午人潮目測僅約5成滿。

最熱門區域屬旅行社攤位，燦星旅遊此次推出於 3月27日、3月31日獨家釜山賞櫻包機，每人團費原價1萬5,900 元，旅展特價1萬4,900 元起，業者表示，因為此為最後清倉特價，所剩無幾，所以一早已有民眾下單

▲今日「TPTE 台北旅展-春季展」的人潮多聚集在旅行社，尤其以日韓賞櫻行程最多人詢問。（圖／記者葉盛耀攝）
▲今日「TPTE 台北旅展-春季展」的人潮多聚集在旅行社，尤其以日韓賞櫻行程最多人詢問。（圖／記者葉盛耀攝）
燦星另外也推出日本四國4天一口價最低1萬9,900元起、泰國長頸鹿餵食秀5+1天每人1萬6,888元起、普吉島保證入住悅榕集團飯店5天每人1萬9,900元起，這陣子想出國的民眾都值得納入考慮。除了四天現場優惠，燦星旅遊全台門市與網站線上旅展，3月15日前同步也能報名享優惠。

易飛網此次則推出國外賞櫻最高 CP 值行程「韓國 最美鎮海櫻花 4 日」，每人團費1萬1,900 元起，鎮海賞櫻系列行程最高折 5,000 元。也有日本賞櫻行程每人 2萬9,900 元起，第 2 人最高折 4,000 元，其中日本「九州春之饗宴 5 日」享受全覽御船山樂園壯麗櫻花樹、嚐古法炊蒸百年鰻魚飯，加碼贈 送日本網卡一張，也有「北海道春櫻雙溫泉 5 日」安排入住溫泉旅館、登五棱郭塔眺望星形粉櫻等。

因為台積電設廠於熊本，導致商務交通與旅遊需求攀升，台北飛往熊本機票供不應求，易飛網推出「九州四日/五日機票暖心專案」，每人1萬500元起，內含九州佐賀來回機票，贈送市價3000元的佐賀至熊本或福岡專車單程接送。

易遊網更有超優惠的機票「買一送一」優惠單程未稅價7888元起，購買日本航空國際線機票，即贈送日本青森、三澤國內線機票

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