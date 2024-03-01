大仁哥也有地雷！這些藍委質詢都曾提天主 陳建仁秒變臉怒氣回嗆
行政院長陳建仁今（1）日率閣員到立法院備詢，但首位上場的國民黨立委牛煦庭開場就問陳揆，每天反省時跟天主說什麼？陳揆臉色不悅，說這是他跟天主之間的對話，要求牛煦庭「不要過問」。接著整場30分鐘答詢，陳揆明顯臉臭，不斷回嗆牛煦庭。
記者何哲欣／台北報導
陳建仁是虔誠的天主教徒，2010年獲梵蒂岡冊封為聖大額我略教宗騎士團勳章爵士與耶路撒冷聖墓騎士，但他一向不喜歡自己的信仰被拿來作文章。他在2022年九合一選選舉時，因力挺當時的民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，輔選時說「天主說一定要幫助為桃園做出最好貢獻的人，鄭運鵬就是這樣的人。」去年3月，藍委萬美玲質詢此事，酸陳建仁的話很不可思議，陳揆也反擊。天主要大家選賢與能，造福台灣人民，這是他聆聽到的聲音，他在祈禱時有感應到天主聲音。
萬美玲說，「按照你的感應，是要你胡亂瞎說一通？未來的言行要更謹言慎行」。陳建仁拉高分貝回嗆，「我的天主教信仰，不需要為這個事情做任何的修正」。
上月20日立法院開議，國民黨立法院黨團總召傅崐萁質詢時，列舉民進黨執政8年以來需要檢討的地方，並酸陳建仁，「全民都要為你收爛攤子，希望你今天晚上禱告的時候，要對得起2300萬人」。陳建仁回擊：「我感謝天主，台灣是亞洲第一名」。
陳建仁上月24日到立法院針對食安問提專案報告，國民黨立委廖偉翔也在質詢時提到陳建仁的信仰，陳建仁也明顯動氣，30分質詢對廖偉翔都明顯不耐，還怒嗆廖偉翔，「我講的是科學、你講的是政治」。