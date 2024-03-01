中國知名網紅在泰國被捕 ！因這原因恐面臨判刑　坐擁452萬名粉絲

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「蜘蛛猴麵包」透露事發時，另一名華人向警方詢問是否可以繳納罰款代替刑罰，被明確拒絕。他說：「從清邁到曼谷期間也航拍過，當時沒有遇到過阻礙，所以起初被保安攔住，還以為只是違反了公園的規定，沒想到保安報警了。」當地華人朋友告訴他，在泰國使用無人機需要註冊審批，他拍攝的公園附近有泰國王家醫院，屬於禁飛區。若違反規定，一般情況下罰款即可，但前兩年也有遊客因類似問題被判刑6個月，所以需要看拍攝到的畫面是否有敏感內容。
他在27日於微博上發文表示，作為當事人確實經歷了人生中一場不小的「風波」，最初以為只是一件小事，但如今被滯留一個多月還在等候開庭。從多方面了解泰國本地法律法規後，意識到要為無可辯駁的違法行為承擔代價。他提醒所有攝影愛好者，「務必提前做好功課」，了解和遵守當地法律，要把他的遭遇引以為戒。
目前「蜘蛛猴麵包」已繳納5萬泰銖（約等同於新台幣4.5萬元）保釋金，並被取保候審，但護照、無人機等物品被沒收，且限制不能離開泰國，需要等待排期開庭審理。法院告知他，該案將在3月8日開庭。
「蜘蛛猴麵包」是中國有名的網紅，內容關於湖北武漢騎行生活，在微博有452萬粉絲。去年12月底，他騎摩托車從雲南出發，計劃一路往東南亞騎到馬來西亞，然而因觸法而捲入無妄之災。