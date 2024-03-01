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親綠臉書社團為520暖身？數據曝：謝國樑負面聲量暴增！逼近40%

▲謝國樑槓上林右昌與NET。（圖／記者嚴俊強攝，2024.02.27）
▲謝國樑槓上林右昌與NET。（圖／記者嚴俊強攝，2024.02.27）

記者何哲欣／台北報導

基隆市東岸商場重新招商後經營權易主，引發本土服飾品牌NET與基隆市府連日交鋒，基隆市長謝國樑抨擊是前任市長、內政部長林右昌留下的爛攤子，也讓原本的司法事件演變成政治事件，甚至有基隆人發起罷免謝國樑。TPOC台灣議題研究中心也指出，謝國樑的網路負面聲量在農曆年後居高不下，二月中旬開始，每天的負面聲量佔比幾乎都逼近40％，最高峰甚至來到45％。

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TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月1日至2月26日之間的網路輿情聲量走勢，數據分析結果顯示，調查期間內謝國樑的網路聲量維持在平均2700多則上下，農曆年前聲量表現平穩，但在農曆年後總聲量明顯成長。2月23日當天，謝國樑親自舉行記者會，回應林右昌的「吸毒說」，當天謝國樑聲量飆增至超過1.2萬則，創下調查時間內高峰，負面聲量佔比也有37％。

至於這些負面聲量的來源？TPOC說，發文數量最高的前十名，幾乎都是政治立場偏綠的頻道，例如包括「2024送賴清德入主台灣總統府」（85則）、「Team Taiwan民進黨後援會」（81則）、「民主向前行台灣必定贏！」（81則）等，若以發文量來看，全部3367則討論謝國樑的貼文中，是親綠粉專或社團的發文有1750則，發文量的佔比5成以上，且共有36個親綠粉專或社團在爭議爆發後，每天都發出1篇以上的貼文，幾乎等於「天天修理謝國樑」。

TPOC說，網路數據分析結果揭露，這個爭議事件引發政治立場親綠的粉絲專頁高度矚目，而他們關注的焦點，不是基隆市府與NET之間對簿公堂的法律爭議，反而上升到罷免、藍綠攻防等政治議題。時值總統立委選舉落幕，新舊政府即將交接的此時此刻，親綠頻道似乎已開始暖身，為求表現無不伸展拳腳攻擊政敵，待價而沽意味濃厚。

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