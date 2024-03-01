讀賣巨人交流賽／坂本勇人對台灣獨特應援最有印象！盼見到啦啦隊
讀賣巨人的人氣球星「夜王」坂本勇人在今（1）日隨隊進入大巨蛋進行訓練，完成訓練後接受訪問，當被問到有沒有想對台灣球迷說的話，坂本勇人對球迷表達了感謝之意。其後，坂本勇人逗趣的提到，也許後兩日的比賽為巨人隊加油的球迷會比較少，但他還是對台灣獨特的加油方式感到印象深刻，並且也期待能看到啦啦隊的舞蹈應援。
記者林之越/綜合報導
接在樂天桃猿之後，讀賣巨人在今（1）日早上9點進行首次大巨蛋內的訓練，其中包含體能、接傳球、守備和打擊等訓練，而其中為巨人奮鬥18年的長青球星坂本勇人也備受台灣、日本媒體關注。
坂本勇人接受媒體訪問，被詢問到是否有想對台灣球迷說的話時，他透過翻譯表示：「這是他第三次來台灣了，每次來到台灣時，對於台灣獨特且熱情的應援方式感到印象深刻，覺得很厲害也很開心，所以也非常能夠享受比賽。」
同時坂本勇人也以輕鬆的口吻表示：「可能這次為巨人隊加油的球迷會比較少，但還是很期待沈浸在台灣這種獨特的應援方式之中。」另一方面，有日本媒體問到此次來台受到眾多矚目，自己對此有何想法，坂本勇人則表示希望可以透過自己的好表現，讓更多台灣球迷認識日本職棒。
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