徐若瑄恢單2個多月！低落心情曝光 喊「不愛自己現在的樣子」
「鋼鐵V」徐若瑄去年12月10日宣布9年婚姻結束，恢單的她一掃陰霾將於4月推出全新專輯，而最新單曲〈不愛自己現在的樣子〉在上周搶先於影集《華麗計程車行》曝光。拍攝該曲MV時徐若瑄暫時卸下以往展現正能量的形象，深情演繹人的脆弱，她表示拿著麥克風獨自唱歌的畫面，像極了自己平時在家抒發心情的模樣，她告訴導演：「我不太會在外人面前展現自己的脆弱，但這次在被導演MV的牽動下，好似毫無保留了。」
記者吳雨婕／綜合報導
〈不愛自己現在的樣子〉歌詞充滿負能量的情感，但她希望能讓音樂成為一種情緒的出口，可以傳達出「我也會跟大家一樣，遭遇到一些很不開心的事情，我不是每一天都愛自己的樣子的。」而MV則以不同方式，重新建構充滿實驗前衛的音樂世界觀，故事講述一位女子收到了一本寫著「Vの失蹤」的神祕之書，封面印著五官疑似「自己」的女子，電視機播報關於「自己」被謀殺的新聞、卡拉OK的畫面也變成了「自己」，從此懸疑的氣氛籠罩著女子，白天與深夜的時序交錯錯置，屋內的寂靜充滿了被窺視的感覺，外面各種聲響與騷動讓驚悚感逐漸升溫。
MV導演林毛對於徐若瑄的形象轉變感到驚訝，她表示以前對於徐若瑄的印象是美麗又有才華且元氣十足，但這次的歌曲卻充滿了負面情緒。拍攝MV時，徐若瑄有許多情緒低落的戲分，導演林毛直說：「她在演繹我期待脆弱的樣子時，身邊的人都哭了。」
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