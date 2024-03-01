年代旅遊被批「還在演」！鴻毅接手未出團旅客　約150人已簽約

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年代旅遊負責人林大鈞粗估已欠下2000萬元債務糾紛，包括越南地接社費用和航空公司機票錢，也忽視後續未出團、已報名的旅客權益，28日他稱會將後續旅遊團轉交給鴻毅旅行社。中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成對此狀況，則痛批年代旅遊負責人林大鈞「根本就是演很大」，不但罔顧消費者權益還間接圖利鴻毅旅行社，品保協會主張，已全額繳清的旅客，鴻毅不應再收費用；對於只付訂金旅客，不得重複收取機票款。
年代旅遊在3月2日、6日、10日、14日，還有4團未出團旅行團，而年代旅遊有星宇航空300多個機位，其中60多個已轉包給其他業者，另外260個位子已收取全額或部分訂金，則轉讓給鴻毅旅行社。
鴻毅旅行社董事長蔡家煌則回應，「今天我們鴻毅跳出來是，我們是跟客人另外一個契約，並不是去承包品保裡面說，你已經付了5萬塊裡面，然後今天來參加鴻毅，然後客人不用再去付錢。今天假如說品保能夠答應我，所有會從理賠部分要回來，對不起，我接，因為我不怕要不到錢，對不對，但是你品保根本沒辦法做這個保證。」
鴻毅旅行社董事長蔡家煌表示，3月4日中午12:00前跟鴻毅旅行社聯絡，有繳費的旅客扣除機票錢，付地接費用，可繼續完成越南富國島浪漫之旅。不是年代的旅客，若有剩餘機位和機票款，鴻毅代收轉給品保統籌運用。鴻毅旅行社強調此次是出來幫忙解決問題，和旅客是新契約，因此仍須支付越南旅行社的地接費用。
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