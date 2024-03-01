SpaceX越南星鏈計畫恐生變！馬斯克旗下衛星服務傳談判喊卡

年代旅遊被批「還在演」！鴻毅接手未出團旅客　約150人已簽約

▲品保協會批評年代旅遊「演很大」，鴻毅旅行社接手部分年代旅遊未出團旅客。（圖／VinWonders越南珍珠樂園）
▲品保協會批評年代旅遊「演很大」，鴻毅旅行社接手部分年代旅遊未出團旅客。（圖／VinWonders越南珍珠樂園）

國際中心賴正琳／綜合報導

年代旅遊鬧出春節富國島丟包案，並稱無法償還款項，目前已遭我國觀光屬和品保協會介入協調。鴻毅旅行社接手部分年代旅遊未出團旅客，品保協會29日呼籲，不得向旅客重複收費。鴻毅旅行社指出，只能扣機票費，近150人已同意並簽約。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鴻毅旅行社董事長蔡家煌接受媒體採訪時說，年代旅遊同意將已取得的260個星宇航空飛富國島的機位，交給鴻毅旅行社處理後續，只要是年代旅遊還未出團的旅客有意願由鴻毅旅行社出團，扣除新台幣1萬5000元機票費用後，鴻毅旅行社還是會收取當地的地接費。目前已有150名旅客已同意簽約，但他還未收錢，表示會等機票開好後再通知旅客繳費。

▲以「美加國際旅行社」立案的年代旅遊，在新春期間將292名台灣旅客丟包在富國島。(CTS)
▲以「美加國際旅行社」立案的年代旅遊，在新春期間將292名台灣旅客丟包在富國島。（圖／報系資料照）
年代旅遊負責人林大鈞粗估已欠下2000萬元債務糾紛，包括越南地接社費用和航空公司機票錢，也忽視後續未出團、已報名的旅客權益，28日他稱會將後續旅遊團轉交給鴻毅旅行社。中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成對此狀況，則痛批年代旅遊負責人林大鈞「根本就是演很大」，不但罔顧消費者權益還間接圖利鴻毅旅行社，品保協會主張，已全額繳清的旅客，鴻毅不應再收費用；對於只付訂金旅客，不得重複收取機票款。

年代旅遊在3月2日、6日、10日、14日，還有4團未出團旅行團，而年代旅遊有星宇航空300多個機位，其中60多個已轉包給其他業者，另外260個位子已收取全額或部分訂金，則轉讓給鴻毅旅行社。

鴻毅旅行社董事長蔡家煌則回應，「今天我們鴻毅跳出來是，我們是跟客人另外一個契約，並不是去承包品保裡面說，你已經付了5萬塊裡面，然後今天來參加鴻毅，然後客人不用再去付錢。今天假如說品保能夠答應我，所有會從理賠部分要回來，對不起，我接，因為我不怕要不到錢，對不對，但是你品保根本沒辦法做這個保證。」

鴻毅旅行社董事長蔡家煌表示，3月4日中午12:00前跟鴻毅旅行社聯絡，有繳費的旅客扣除機票錢，付地接費用，可繼續完成越南富國島浪漫之旅。不是年代的旅客，若有剩餘機位和機票款，鴻毅代收轉給品保統籌運用。鴻毅旅行社強調此次是出來幫忙解決問題，和旅客是新契約，因此仍須支付越南旅行社的地接費用。

更多「台人遭丟包富國島」相關新聞。

接手年代旅遊爛攤子！「旅行業越南王」出手　搭星宇航空有促銷

SpaceX越南星鏈計畫恐生變！馬斯克公司旗下衛星服務　傳談判喊卡

裁員2000人！越南成衣龍頭公司再賣土地　一年蒸發93％營收

越南拚觀光！研議擴大放寬簽證政策　三大觀光策略曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞