7-11禮盒跳樓價來晚了！聰明閃過全家、全聯　「門市新價格」瘋傳

超商禮盒之亂「一堆7-11堅持不降價」！店員遭嗆全說了　內幕曝光

▲最近許多超商年後出清禮盒，全家以5折吸引顧客，7-11則是各店優惠不同，從3折、5折、6折到原價都有，不一定各門市都有出清優惠。（圖/7-11全家各超商分享區）
▲最近許多超商年後出清禮盒，全家以5折吸引顧客，7-11則是各店優惠不同，從3折、5折、6折到原價都有，不一定各門市都有出清優惠。（圖/7-11全家各超商分享區）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣超商服務越來越多元，近年到了新春的時候，都會引進各大品牌的禮盒提供給客人選購，然而這些禮盒通常到了過年之後，許多超商都會推出促銷活動，例如全家從年後到元宵節，一路從69折降到5折；7-11則是比較特別，加盟店與直營店的行銷策略不太相同，有的打3折，有的至今都沒有降價，因此被不少人批評「7-11禮盒價格真的是硬邦邦」。對此，有7-11店員忍不住在超商社團發文抒發年後「禮盒之亂」心聲，讓大批客人認同表示「實在沒水準！」

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一名7-11店員在臉書社團「7-11全家各超商新品分享區」貼文指出「只要有門市禮盒打折，什麼69折5折的，不代表每間門市都有！不要拿著社團的貼文到門市亂！說我們欺騙消費者，有打折的都是即期品不然就是銷庫存，那都是個別門市跟公司申請的，客人硬要凹我們門市打折，我們也沒辦法。」

▲▲最近許多超商年後出清禮盒，全家以5折吸引顧客，7-11則是各店優惠不同，從3折、5折、6折到原價都有。（圖/7-11全家各超商分享區）
▲近日有許多客人向7-11店員抱怨「7-11禮盒價格都沒有打折」，甚至直言是欺騙消費者，讓店員受不了揭「降價內幕」。（圖/7-11全家各超商分享區）
要買打折的禮盒請自行去一間一間問，不然就是去問社團貼文的作者在哪一間買的，7-11門市不是每一間都連通，我們不會知道何時打幾折，有時候會看到有人在網路說，每一家都有打折只是都不貼出來而已，我們價格都是以電腦為主，我們無法自己更改價格，請放心」。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「店員真的是辛苦到不行.....台灣就是有很多人貪小便宜的人」、「有些人就自以為很聰明，一進去就說不是有出清禮盒嗎？解釋了還不相信」、「這種人實在很沒水準！身為店員真的覺得心好累」、「店員路過....真的覺得很困擾」、「為什麼去買不做功課啊....7-11就是每家店不同，全家才統一啊！有必要為難店員嗎？」

▲7-11有門市殺紅眼，推出禮盒三折跳樓大拍賣。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
▲7-11禮盒各店優惠模式不相同，如果遇到沒有打折的門市，民眾也不應該刁難店員。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
事實上，這波禮盒特價拍賣在年後是全家以及全聯率先降價，當時候全家打出69折優惠瘋搶，全聯雖然有100元義美泡芙、蛋捲、5折等優惠，但其實也不是每家店都有，7-11則僅有少數門市禮盒出清打折，直至最近，7-11有越來越多門市開始3折至7折優惠，但仍然也有許多門市僅有「2件95折」，《NOWnews》記者走訪中山區2間7-11、信義區2間7-11禮盒都是原價或者「2件95折」優惠而已。

隨著各店的經營策略不同以及廠商及超商體系合作方式不同，超商本身就沒有義務一定要「降價求售」，有些禮盒其實跟廠商有談好可以退回，像是全聯在元宵節後，門市禮盒區也直接全面收起退回廠商，並不需要自己吸收成本，自然也沒有必要真的打折跳樓大拍賣。而如果禮盒並非即期品，也沒有人規定年後一定要降價拋售不可，畢竟開店都是為了賺錢，民眾如果沒買到心儀的禮盒，實在也不用刁難店員，真的好奇禮盒有沒有打折，也應該有禮貌詢問才對哦！

▲不少人苦等7-11禮盒打折，終於在元宵節之後，陸續有門市開始推出優惠，引起網友熱烈討論。（圖/7-11全家各超商分享區）
▲不少人苦等7-11禮盒打折，然而網友發現許多門市元宵節後開始特價，但仍有許多門市還是維持原價。（圖/7-11全家各超商分享區）

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