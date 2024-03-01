超商禮盒之亂「一堆7-11堅持不降價」！店員遭嗆全說了　內幕曝光

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「要買打折的禮盒請自行去一間一間問，不然就是去問社團貼文的作者在哪一間買的，7-11門市不是每一間都連通，我們不會知道何時打幾折，有時候會看到有人在網路說，每一家都有打折只是都不貼出來而已，我們價格都是以電腦為主，我們無法自己更改價格，請放心」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「店員真的是辛苦到不行.....台灣就是有很多人貪小便宜的人」、「有些人就自以為很聰明，一進去就說不是有出清禮盒嗎？解釋了還不相信」、「這種人實在很沒水準！身為店員真的覺得心好累」、「店員路過....真的覺得很困擾」、「為什麼去買不做功課啊....7-11就是每家店不同，全家才統一啊！有必要為難店員嗎？」
事實上，這波禮盒特價拍賣在年後是全家以及全聯率先降價，當時候全家打出69折優惠瘋搶，全聯雖然有100元義美泡芙、蛋捲、5折等優惠，但其實也不是每家店都有，7-11則僅有少數門市禮盒出清打折，直至最近，7-11有越來越多門市開始3折至7折優惠，但仍然也有許多門市僅有「2件95折」，《NOWnews》記者走訪中山區2間7-11、信義區2間7-11禮盒都是原價或者「2件95折」優惠而已。
隨著各店的經營策略不同以及廠商及超商體系合作方式不同，超商本身就沒有義務一定要「降價求售」，有些禮盒其實跟廠商有談好可以退回，像是全聯在元宵節後，門市禮盒區也直接全面收起退回廠商，並不需要自己吸收成本，自然也沒有必要真的打折跳樓大拍賣。而如果禮盒並非即期品，也沒有人規定年後一定要降價拋售不可，畢竟開店都是為了賺錢，民眾如果沒買到心儀的禮盒，實在也不用刁難店員，真的好奇禮盒有沒有打折，也應該有禮貌詢問才對哦！