讀賣巨人交流賽／先發投手戶鄉翔征談大巨蛋 稱：像日本這些巨蛋
萬眾矚目的巨人90週年交流賽將在明（2）日開打，擔任首戰面對中信兄弟的巨人先發投手戶鄉翔征也在抵達台灣當日就進入大巨蛋練習投球。今（1）日隨隊進行體能、守備等訓練後，受訪提到對大巨蛋的感想，認為投手丘和東京巨蛋相近，是個很好適應的球場。此外，戶鄉翔征覺得以寬廣度來說，台北大巨蛋有點像北海道的札幌巨蛋和大阪的京瓷巨蛋，而人工草地部分則有點像名古屋巨蛋。
記者林之越/綜合報導
對於首次站上台北大巨蛋的投手丘，戶鄉翔征表示：「投手丘的傾斜度和東京巨蛋是差不多的，昨天試投以後，覺得是個蠻好適應的球場，希望明天可以以一個輕鬆且有自信的狀態站上投手丘投球。」
日本為巨蛋形式的球場共有6座，分別為東京巨蛋、大阪京瓷巨蛋、札幌巨蛋、名古屋巨蛋、福岡巨蛋和西武巨蛋。而作為主場同樣在巨蛋的讀賣巨人隊球員，戶鄉翔征則覺得台北大巨蛋以寬廣度來說，比較像札幌巨蛋和京瓷巨蛋，另外，在人工草皮的部分則比較像名古屋巨蛋一些。
同時，談到抵達當日就進到大巨蛋練球的情況，戶鄉翔征認為自己作為第一天的先發投手，希望可以儘速投入練習，讓自己可以熟悉球場並儘早進入狀況。
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