NCT泰容當練習生一成年「就飛台灣玩」！許願：想吃當地牛肉麵

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泰容為了宣傳新專輯，除了錄製QA問題與台灣歌迷互動，也跟記者透露《TAP》中最喜歡的曲目為〈Moon Tour〉，是在想像有趣旅遊時而寫的歌，「這樣的想像感覺可以代替我訴說想旅行的心情，所以喜歡。」在創作時，泰容也有專屬規則，若有特定的依靠、或是有想表達的話產生，就有靈感作曲，「那時候好像能創作出最好的作品」。
上週末（2／24、2／25）剛結束人生第一次的首爾個人演唱會，緊接著發專輯投入宣傳，泰容忙得不可開交，所以會泡半身浴舒壓、整理一天下來的思緒，「身體感覺也變好了。」他也分享跟NCT活動，再轉換個人工作時的差異：「感受最大的差別好像是體力，因為要獨自完成許多事情，無法依靠成員這點有些可惜，但周圍的工作人員給予很多幫助，彼此也會互開玩笑，所以很開心。」
南韓非常流行MBTI 16人格測驗，泰容為T型，他自認有時像T、有時像F，「我工作時是完全的T，工作時非常的計畫型，努力按照計畫進行，但此外的其他部分好像就是F了，對於想像這件事很喜歡也享受其中」。
泰容2013年18歲時加入「SM娛樂」練習生出道計劃「SM ROOKIES」，當時曾趁空檔來台旅遊過，他表示：「有機會去台灣的話，想在當地吃牛肉麵。」同時對粉絲喊話：「親愛的NCTzen（粉絲名），希望我們都幸福，在2024年達成更多事情。試著去愛、去進步、去悲傷，什麼都好，大家加油、Fighting，愛你們，一直都很感謝你們。」《TAP》已在台數位發行。
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