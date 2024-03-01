奇美博物館《從拉斐爾到梵谷》票開賣！「陣容太強」官網搶到當機
▲奇美博物館2024《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，引進文藝復興三傑之一的拉斐爾、荷蘭光影大師林布蘭、後印象派藝術巨擘梵谷等50位大師真跡來台，5月2日開展。（圖／翻攝自奇美博物館官網）
記者
賴禹妡／綜合報導
｜ 2024-03-01 13:48:43 2024-03-01 13:53:41
台南奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》（Masterpieces from the National Gallery, London），即將於5月2日迎來重磅大展，多幅文藝復興大師真跡將來台，引起各界關注。今（1）日啟售限量三大主題票券「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」，沒想到中午12時開賣，
奇美博物館官網自上午10時許就開始出現當機，開賣後更直接顯示「轉圈圈」狀態，限量票券被大批民眾搶購秒殺，目前限量百名的開幕限定票及早鳥票已全數售罄。
《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》從15世紀文藝復興到印象派，一次引進「文藝復興三傑」之一的拉斐爾、「荷蘭光影大師」林布蘭、「後印象派藝術巨擘」梵谷等50位大師、52幅真跡來台，讓台灣民眾近距離就能欣賞橫跨400年的西洋繪畫史縮影，被譽為台灣史上最高規格的西洋畫展。 由於展覽相關消息引起各界關注，奇美博物館原訂4月1日啟售「一般票券」全票及優惠票，已宣布提前至3月11日開賣，將於中午12時起開放預購5至6月票券；5月20日中午12時起預購7至9月票券，每日規劃8個場次提供彈性選擇，全票新台幣550元，優惠票450元。 ▲《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》即將於5月2日在奇美博物館迎來重磅大展，圖為卡拉瓦喬作品〈被蜥蜴咬傷的男孩〉。（圖／奇美博物館提供） 而今日12時限量開賣「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」三大主題票券，350元早鳥票限量1萬張、5/1開幕限定票1500元限量100張。然而今日從上午10時許開始，官網就開始出現當機情形，中午12時之後更是一直呈現「轉圈圈」狀態，據了解應是民眾在電腦前瘋搶僅有100名額的開幕限定票， ▲《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》奇美博物館預購開賣時間、售票處資訊。（圖／奇美博物館提供） 奇美博物館的售票官網隨即也顯示開幕限定票及早鳥票已全數售罄。 不過，沒搶到票的民眾也不用灰心，5月2日現場將販售當日一般票券，依展廳人流情況排隊入場；提醒大家所有票券不可重複入場。 ▲奇美博物館的售票官網隨即也顯示開幕限定票及早鳥票已全數售罄。 （圖／翻攝自奇美博物館官網）
▲《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》奇美博物館票價資訊，不同票種須依其開放規定入場。（圖／翻攝自奇美博物館官網）