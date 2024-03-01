峮峮新隊友報到！人氣超夯YT觀看破5000萬 竟與李多慧有這層關係
Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊今（1）日中午在IG上放上一段影片，第1段內容是尚未公布的2位新成員抵達機場的畫面，第2段則是2位新成員前往舞蹈教室練舞的畫面。雖然2段內容都只有背影，但眼尖的粉絲們已經透過蛛絲馬跡，猜測出新成員為李多慧在起亞虎時期的前隊友邊嘏燏，以及曾經在去年樂天桃猿辣年糕趴來台的樂天巨人啦啦隊長李丹妃，2名啦啦隊外援都具有高人氣，粉絲們紛紛大喊：「敲碗成功！」
記者張一笙／綜合報導
隨著李多慧來台後刮起的「韓援風潮」，不少球隊也跟隨其後引進韓籍外援投入啦啦隊應援。李多慧的前隊友邊嘏燏在今年初傳出離開起亞虎隊，當時就有不少粉絲敲碗希望有球隊可以將邊嘏燏招募來台灣。事實上，邊嘏燏在韓國具有極高的人氣，在YouTube上的影片最高觀看數高達5,164萬，比李多慧來台灣以前的觀看數還要高。
另一位韓籍外援的來頭也不小，一頭秀長金髮的李丹妃，是樂天巨人啦啦隊的隊長，去年曾在樂天桃猿「辣年糕趴」時率隊來台表演，當時來台的隊友也在隨後陸陸續續來到台灣投入應援表演。李晧禎在去年底加入台北富邦勇士籃球隊，而另外1位成員趙娟週也在上月17、18日受邀到台北和平籃球館，為台北富邦勇士籃球隊應援。如今，隨著李丹妃投入中信兄弟啦啦隊，只差1人就完成了當初來台成員來台應援的「大滿貫」。
邊嘏燏與李丹妃2人也在上月22日宣布要共同開設YouTube頻道，更在IG上發起請粉絲幫頻道取名的活動。隨著這2位女孩來到台灣投身中職啦啦隊行列，未來應該能夠在她們的頻道上看到更多以韓國人的視角來欣賞台灣之美的影片。
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