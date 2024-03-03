小孩手機網路成癮講不聽！爸媽救星來了　北市聯醫推「特別門診」

我是廣告 請繼續往下閱讀
■特殊兒童親職教養諮詢：與家長討論特殊需求兒童的互動及溝通技巧，緩解家庭緊張關係，協助孩子的發展與適應。
■兒童發展、情緒行為議題諮詢：與家長討論家中及學校已嘗試的策略，如何針對孩子個別狀況調整相關技巧，協助孩子情緒調節及行為改變。
■協助兒童青少年壓力調適：孩子出現身心症狀，包括食慾不振、睡眠不佳、專注力差、頭痛、暈眩、胸悶、心悸、喘不過氣、肚子痛等，檢查卻無異常，家長可與醫師諮詢協助孩童身心覺察及調節技巧，協助壓力調適。
■家長猶豫是否安排孩子接受精神醫療：若擔心精神疾患標籤就醫紀錄，家長可先與醫師討論，是否適度調整即可恢復健康生活，但若需要精神醫療進一步協助，也會討論家長的擔憂，並協助有需要的兒童後續進入醫療。
■協助改善網路過度使用、拒學兒童：與家長討論如何協助孩子面對網路誘惑、網路霸凌，以及如何漸進式限制規範子女使用手機或網路，並協助孩子處理衝突，促成行為改變、適應環境、提高現實生活中的其他興趣探索。
■協助家長與學校溝通，特教輔導資源銜接：協助家長處理孩子的校園安全事件，例如學校同儕的自傷、自殺或暴力攻擊事件等；若孩子疑似有情緒障礙、學習障礙等特教議題，將討論校園鑑定資源、輔導資源連結方式等。
賴柔吟指出，透過家長的協助及家庭、學校環境的調整，多可漸進式協助孩子學會調節，回復身心健康；該自費門診為預約制，可免除長時間在醫院等待，並由經驗豐富的兒童青少年精神科專科醫師，提供家長完整的諮詢時間，有利深度會談，解決家長親職教養的困擾。