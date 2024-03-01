基隆男偷貨車連奪2命！光腳裸身狂奔跑出派出所 最後身影曝光
2月29日晚間，基隆34歲簡姓男子，疑似因精神狀況不穩，先是於澳底漁港竊走一台小貨車，途中經過台62線、西向16公里處，追撞38歲劉姓重機騎士，造成劉男摔車傷重不治，之後簡男駕駛小貨車，高速撞進基隆八堵派出所，2名值班員警慘釀1死1傷。當時簡男在事發後，光裸著上身、赤腳跑出派出所，往暖暖平交道方向跑去，最後身影曝光。
記者林盈君／綜合報導
據了解，簡男近期疑似精神狀況不穩定，今年2月間有前往就醫並服用藥物，目前警方還在釐清這部分。29日晚間，簡男偷走一台小貨車之後，一路往基隆方向行駛，途中追撞38歲劉姓重機騎士，劉男摔落邊坡傷重不治。之後簡男又開往基隆八堵派出所，巨大撞擊力導致24歲蘇姓男警殉職，廖姓女警受傷送醫。
簡男撞擊派出所之後，從曝光的監視器畫畫面可以看到，他光裸著上身、穿著短褲、赤腳跑出派出所，往暖暖平交道方向逃逸，最後因闖入軌道遭區間車撞擊身亡。針對簡男犯案動機，警政署長黃明昭要求須盡速釐清案情。警政署強調，已通令全國各警察機關強化各駐地安全防護，提高警覺，隨時注意駐地內、外狀況以為應變。
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