讀賣巨人交流賽／岡本和真自曝抵台猛嗑燒賣 稱小籠包好吃到不行
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日、3日在臺北大巨蛋開打，除了巨人招牌球星、4屆游擊手金手套得主坂本勇人外，扛著讀賣巨人第四棒招牌的巨砲岡本和真也同樣抵台參賽。今（1）日首度進入大巨蛋練習後受訪，透露自己抵台後就在飯店裡吃了很多燒賣，更分享自己多年前第一次來到台灣參加東盟訓練時，吃到小籠包後覺得它「好吃到無法抵抗」。
記者林之越/綜合報導
27歲岡本和真連續在2020年、2021年拿下央聯全壘打、打點「雙冠王」，去年敲41轟再奪全壘打王，自2018年起連6個球季，單季全壘打數至少30支以上，產量相當驚人，9年生涯已累積206支全壘打。
本次岡本和真也隨隊抵台，讓台灣球迷感受到巨人對交流賽的用心程度並不一般，當媒體提問到岡本和真自己對新賽季有什麼想法時，他表示還有很多很困難的地方，只能自己想辦法慢慢解決它。
此外，有日本媒體向岡本和真提問，在冬盟比賽期間來到台灣，是否有比較印象深刻的台灣料理，岡本和真回應道：「剛進入職棒第一年的時候來到了台灣，吃了小籠包以後，覺得好吃到無法抵抗。」而關於這次是否還有其他印象深刻的料理，岡本和真則表示自己這兩日在飯店裡吃了非常多的燒賣，覺得非常好吃。
最後，談到關於自己來台前做出的「大巨蛋首轟」宣言，岡本和真則謙虛地表示自己會盡力敲出全壘打。
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