英特爾成立獨立FPGA公司「Altera」！AI藍圖策略大揭秘

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英特爾今日揭露這個全新獨立出來的公司名稱為「Altera」，等於拿回過去的名字，而母公司同樣依循原先規劃，計劃在未來兩到三年內為Altera發行股票。Altera執行長Sandra Rivera和營運長Shannon Poulin在英特爾官網上宣布Altera的最新策略，包括增加公司的產品類型，納入唯一內建AI的FPGA，並協助客戶應對日益嚴峻的挑戰，以確保在價值超過550億美元的市場機會中維持領先地位。
Sandra Rivera指出，隨著客戶必須面對日益複雜的技術挑戰，努力在競爭對手間脫穎而出，並加速實現價值，Altera看見了重振FPGA市場的機會，並選擇以大膽、敏捷和以客戶為導向的方法領先業界，在通訊、雲端、資料中心、嵌入式裝置、工業、車用和軍用航空等廣泛應用中，提供可程式化解決方案和易於使用的AI。
英特爾說明成立獨立FPGA公司的重要性，Altera可提供更多樣化的產品類型與發展藍圖，滿足FPGA在雲端、網路和邊緣應用等目標市場的成長，同時強化頂尖的Quartus Prime軟體和易於整合的AI功能，以充分掌握此一快速成長的應用領域。「Quartus Prime」是一種可程式邏輯裝置電子設計自動化開發軟體，可提供邏輯電路的可視化設計以及向量波形的仿真等功能。
英特爾表示，AI的興起為各產業帶來新的複雜性和機會，Altera透過可基於標準框架生成最佳化IP的FPGA AI Suite、OpenVINO以把握這些機會。Altera的FPGA提供靈活的解決方案，有效應對不斷變化的市場需求，例如無縫整合關鍵的AI推論功能，以及更有效截取PCI Express、CXL、乙太網路和6G無線等各種不斷發展的協定。
而Altera針對各類市場和應用場景的解決方案，涵蓋網路和通訊基礎設施到低功耗嵌入式應用。首先包括適合需要高頻寬混合訊號FPGA的雷達和軍事航太應用的Agilex 9，目前已量產。第二，Agilex 7 F系列和I系列裝置，此系列產品的每瓦交織網路效能（Fabric Performance per Watt），提高2倍，是專為資料中心、網路和國防等高頻寬運算應用所打造，現已投入生產。
第三，Agilex 5，這是唯一搭載AI的FPGA架構，每瓦效能提高1.6倍，專門為嵌入式裝置和邊緣應用設計，目前已廣泛提供。第四，Agilex 3，具有領先價值且低功耗的FPGA產品系列，專為雲端、通訊和智慧邊緣應用的低複雜度功能所設計，將於近期推出。