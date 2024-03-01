蕭敬騰緊牽愛妻Summer春酒同歡！豪灑百萬抽獎慰勞員工
蕭敬騰（老蕭）所屬經紀公司喜鵲娛樂，上周於萬豪酒店舉辦開工春酒，喜鵲藝人包括老蕭、林熙蕾、吳依霖、王子邱勝翊、艾薇、KEVIN廖柏雅、張喬西等藝人都出席，小宇因為家人微恙沒有出席，但一樣豪邁加碼大紅包感謝同事們一年辛勞。大家長兼老蕭愛妻Summer開心表示：「感謝公司所有藝人以及同事們的投入，每年這個時候大家可以聚在一起吃吃喝喝，感覺很溫暖。」春酒現場還邀來李炳輝演出同樂，現場溫馨又熱鬧，當晚老蕭共計灑出超過百萬的現金紅包給同事們抽獎。
記者吳雨婕／綜合報導
今年喜鵲娛樂春酒主題定為「運動風」，只見同事跟藝人們都精心打扮運動風入場同樂，其中林熙蕾最近因演出王家衛首部電視劇《繁花》而備受矚目，討論度居高不下，她與家人們也特地穿上了韓劇《魷魚遊戲》同款戲服以符合今年主題，搶眼又有趣的服裝成為全場焦點；去年工作滿檔的王子也興奮表示：「每年春酒最刺激的就是抽獎環節，紅包一包比一包大，每年的這個時刻真的都好希望自己也是員工。」
開春之際，喜鵲娛樂也同時宣佈好消息，蕭敬騰年後將會投入原創音樂劇《胭脂扣》的準備，同時艾薇與廖柏雅今年都會推出全新專輯；醞釀多年的選秀節目大黑馬張喬西，將在今年發行首個人專輯，張喬西期待的說：「每年參加公司春酒都會覺得很溫暖！」也特別現場演出〈Marry Me〉獻給Summer跟蕭敬騰。
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