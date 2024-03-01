58歲何篤霖已立好遺囑！不投資照樣坐擁5棟房 律師認定財富自由
58歲藝人何篤霖當年被打造成憂鬱白馬王子，以歌手身分出道，之後轉型成為主持人主持節目《來電50》，目前在長壽命理節目《命運好好玩》與陳亞蘭搭檔主持。近日他受訪時坦言，目前已立好遺囑「我現在就用力花，最後花不完也沒辦法，遺囑目前已做好公證」。
記者薛羽彤／綜合報導
據《聯合新聞網》報導，58歲的何篤霖坦言，3年前在好友羅霈穎告別式上，于美人提醒大家要趁早寫遺囑，他才正視這件事，目前已找律師立好遺囑。過程中何篤霖驚訝發現原來送別人房子，還得先替對方存一筆「稅源」，「如果我給的人沒錢繳遺產稅，房子在期限內被政府收走就沒意義了」。
何篤霖20歲出頭就出社會，不投資、不碰股票，手上目前擁有超過5棟房產。他找律師立遺囑，律師看了他的財務，直接告訴他「你這輩子都花不完」。立遺囑的過程並不容易，何篤霖對於該如何「公平分配」相當苦惱，最後他決定不論私心，全部都給一樣的，真的特別喜歡哪個晚輩，可以在在世的時候多給一點。
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