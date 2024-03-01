萊爾富最強不是取貨！「隱藏王牌」內行回購10次 店員認了賣超好
台灣有四大超商體系，分別為7-11、全家、OK以及萊爾富，而由於OK以及萊爾富的規模比較小，分店數也沒有全家及7-11多，因此經常被調侃成是「拿來取貨的超商」。不過，近日就有網友分享從來都沒有在萊爾富買過冷凍食品，沒想到吃過之後感到驚艷，結果反而釣出更多內行人表示「萊爾富最強的是雞屁股唷！保證吃了上癮，已經回購十幾次」，意外掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
專門在開箱各種美食的創作者「娟豆腐」在Tik Tok發布影片表示「萊爾富的冷凍櫃，從來沒吃過耶！這次買了四款來試吃，第一種是北斗肉圓，這個吃起來很像大顆水晶餃，用料實在、胡椒味很重，這超好吃的；第二種是蒜香爆漿小香腸，雖然沒有爆漿程度，但是非常的好吃；第三種是月亮蝦餅，魚漿是主體，蝦子比較少，這個就比較普通；最後則是碳燒雞腿塊，肉比較偏硬，雖然是寫碳燒，但是比較像是煙燻這樣」。
而「娟豆腐」也給4種萊爾富冷凍櫃食品評分，分別為「北斗肉圓9分」、「蒜香爆漿小香腸8分」、「月亮蝦餅6.5分」、「碳燒雞腿塊7分」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「沒想到萊爾富有那麼多寶藏，北斗肉圓看起來真的好好吃」、「肉圓看起來真的超好吃！改天來去買看看」、「我個人也覺得萊爾富有些東西真的很好吃！恭喜開啟新天地」。
然而意外的是，在留言當中，有更多內行人紛紛推薦萊爾富寶藏冷凍食品「萊爾富內行都吃七里香喔！真的必吃」、「萊爾富七里香真的要吃看看，每天上班都吃不誇張」、「萊爾富的微波食品還好，但是冷凍庫真的很多寶藏！大推七里香、雞翅」、「萊爾富的七里香便宜又多顆，真的很厲害」。
事實上，過去有不少YouTuber都曾經拍片吃過萊爾富這款七里香，頻道「一路喬」去年中才剛開箱，售價一包45元的「燒烤珍珠七里香」，裡面竟然有高達14、15顆雞屁股，對比外面鹹酥雞攤、滷味攤5顆就要賣你25、30元，萊爾富這款燒烤七里香性價比確實高出非常多。
頻道「一路喬」也表示：「去購買的時候，店員也說這款是他們最夯的品項，網路上也推爆，沒想到萊爾富的最新王牌是七里香」，而頻道兩人試吃之後，表示「醃料非常的不錯，而且非常的下酒，口感很像新鮮的雞屁股，買這一款推薦跟酒一起購買，會非常搭」。下回如果全家以及7-11冷凍食品吃膩時，不妨可以考慮到萊爾富嚐鮮看看囉！