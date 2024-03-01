奇美博物館「2優勢」排行台南景點第8名！周邊超強一日遊玩法曝光
▲奇美博物館在台南本來就是知名地標，園區擁有2優勢吸引絡繹不絕的遊客，除此之外周邊景點更是非常值得造訪，許多內行人推薦的超完美一日遊行程也隨之曝光。（圖／翻攝自奇美博物館臉書）
記者
賴禹妡／綜合報導
2024-03-01 15:17:21
台南奇美博物館即將於5月2日與英國國家藝廊共同主辦《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》（Masterpieces from the National Gallery, London），多幅文藝復興大師真跡將來台，引起各界關注，今（1）日更因民眾瘋搶限量門票一度造成官網當機。而奇美博物館在台南本來就是知名地標，園區擁有2優勢吸引絡繹不絕的遊客，除此之外周邊景點更是非常值得造訪，許多內行人推薦的超完美一日遊行程也隨之曝光。
一名網友過去曾在PTT發文「奇美博物館值得一逛嗎？」表示他剛好近期要去台南度假，被奇美博物館的廣告簡介吸引，因此想知道是否值得造訪。貼文曝光後，貼文下方擁入許多人留言大讚「值得，一堆看得懂的收藏，冷氣又強」、 「這間堪稱是台灣的烏菲茲美術館」、「很感動的博物館，裡裡外外硬體軟體，台灣最棒的博物館，沒有之一」。此外， 奇美博物館在Google評價不僅突破5萬則評論，星級更是有4.7星的高分推薦，排名台南旅遊景點第8名，每年約有33萬人至80萬人造訪。 統整眾人意見，奇美博物館的優勢除了展覽豐富， ▲奇美博物館的優勢除了展覽豐富，展區外的園區風景也非常壯闊，在裡頭隨處都可以拍照取景。（圖／台南市政府提供） 展區外的園區風景也非常壯闊，在裡頭隨處都可以拍照取景，「外面庭園又大又氣派漂亮」。而踏出奇美博物館外，台南的周邊景點更是值得一去，不少人推薦一日遊也可以接著安排 「十鼓文創園區」，距離奇美博物館開車僅需4分鐘，再來則可安插 「虎山林場」，距離十鼓文創園區開車僅3分鐘，結束後還能到市區逛夜市吃美食。 奇美博物館5月2日即將開展的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，從15世紀文藝復興到印象派，一次引進「文藝復興三傑」之一的拉斐爾、「荷蘭光影大師」林布蘭、「後印象派藝術巨擘」梵谷等50位大師、52幅真跡來台，讓台灣民眾近距離就能欣賞橫跨400年的西洋繪畫史縮影，被譽為台灣史上最高規格的西洋畫展。 ▲▼十鼓文創園區距離奇美博物館開車僅需4分鐘，園區展出許多台灣傳統文化及美麗園區造景，大小朋友皆十分適合遊玩。（圖／記者賴禹妡攝）
▲奇美博物館5月2日即將展出超級國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／翻攝自奇美博物館臉書）