中市神岡厚生路寬不到3米　將啟動改善工程

我是廣告 請繼續往下閱讀
神岡庄後里長林吳春蘭表示，厚生路是神岡區通往國道、豐洲科技園區、豐原重要聯絡道路，但瓶頸路段約110公尺長，路寬卻只有2點5公尺，非常狹窄、無法雙向會車，除了經常發生車禍，也阻礙急難救助與消防救援時間，成為地方發展瓶頸。
陳大田指出，神岡區的厚生路是地方重要聯絡道路，往來車輛多，但因過去道路狹窄，民眾會車不易，每到上下班的交通尖峰時段，易形成交通瓶頸，甚至常有車輛稍有不慎便會掉落農地，為解決該路口問題，市府將編列約2500萬元拓寬厚生路、豐洲路口周邊約110公尺長道路，未來拓寬後的瓶頸段厚生路將從原本2.5米路寬拓至8米，且新增側溝等設施，不但紓解厚生路原有的交通壅塞問題，也對地方未來產業發展、行車安全及區域交通運輸都有正面效益。
楊瓊瓔表示，為紓解龐大交通需求及尖峰時段車潮，以改善地方交通，建設局在深入瞭解地方需求後，遂針對該道路瓶頸路段籌措經費規劃辦理拓寬工程，總預算約2500萬元，其中工程經費800多萬元，用地費1600多萬元，拓寬道路全長約110公尺，寬為8公尺道路，預計明年農曆春節前完工，盼回應地方多年期待。
楊瓊瓔強調，透過瓶頸路段打通，完工後屆時將大幅紓解交通瓶頸，讓周遭交通更順暢，提升在地民眾通行安全、促進地方產業發展及安全等具正面效益，並強化該區域交通運輸系統的便利。