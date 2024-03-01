謝國樑不滿被控拉K要提告！林右昌反嗆：聽不懂我講的話
基隆市東岸立體停車場及廣場OT合約產權爭議持續延燒，前任基隆市長、現任內政部長林右昌與基隆市現任市長謝國樑隔空互嗆。謝國樑不滿林右昌指控他吸毒一事，聲稱該指控已影響到他的家人，揚言提吿。林右昌今（1）日回應表示，謝國樑與基隆市府發言人是否聽不懂他講的話。
記者呂炯昌／台北報導
行政院院長陳建仁今日赴立院提出施政方針及施政報告，及繼續備詢。針對謝國樑揚言提告，林右昌受訪表示，他已經講得很清楚，而且這個事情真的很莫名其妙，大家應該都看過很多次，他講話是因為謝國樑他自己開了直播，很多民眾在下面留言，很多民眾也看了就覺得，他是不是有什麼狀況？他只是在轉述、引述民眾的看法。
林右昌說，「很奇怪，他還有市府的發言人，是不是聽不懂，或者是聽不清楚我講的話」，然後硬要去指控他，是不是有嗑藥、拉K，相信大家應該都看得很清楚。
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