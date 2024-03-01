虎斑貓以為主人出國！住新家4個月「才發現被棄養」　牠心碎哭了

台灣foodpanda驚傳要「賣給Uber Eats」！兩大外送業者緊急回應

▲外媒指出，foodpanda母公司Delivery Hero計畫將台灣foodpanda出售給Uber Eats，但談判破局。台灣foodpanda和Uber Eats對於此一消息都「不予回應」（圖／記者周淑萍攝）
▲外媒指出，foodpanda母公司Delivery Hero計畫將台灣foodpanda出售給Uber Eats，但談判破局。台灣foodpanda和Uber Eats對於此一消息都「不予回應」（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

台灣外送兩大龍頭會一家親嗎？根據德國《經濟周刊WirtschaftsWoche》的報導，foodpanda母公司Delivery Hero之前曾有計畫將台灣foodpanda出售給競爭對手Uber Eats，但Uber Eats突然中斷談判，讓兩大外送平台的合併宣告破局。台灣foodpanda和Uber Eats對於此一消息都「不予回應」，foodpanda發出聲明表示「對於此市場傳言並無所悉。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣外送平台市佔率前兩名依序為foodpanda和Uber Eats，但近日根據外媒的報導，台灣外送龍頭foodpanda其位在德國的母公司Delivery Hero，原本計畫把台灣事業出售給同為外送平台的競爭對手Uber Eats，不料，傳出談判破裂，中止原本的交易案，目前Delivery Hero並沒有針對此交易終止進行解釋。

▲外送、熊貓、foodpanda、冬天、寒流、冷氣團、天氣配圖。（圖／記者葉政勳攝）
▲對於出售的傳聞，foodpanda台灣緊急發出聲明滅火，官方表示，對於這項市場傳言並無所悉，foodpanda在台營運穩健，為市佔第一的外送品牌且穩定增長中，將持續精進。（圖／記者葉政勳攝）
對此，foodpanda台灣緊急發出聲明滅火，官方表示，對於這項市場傳言並無所悉，foodpanda在台營運穩健，為市佔第一的外送品牌且穩定增長中，將持續精進。同時Uber Eats僅低調表示，不對傳聞進行回應。

foodpanda於2012年創立，當時母公司為德國網路電商Rocket Internet，隨後在 2015年入股Delivery Her。外媒報導指出，Delivery Hero近年積極想要脫手亞洲大部分業務，去年9月想與東南亞地區最強大的競爭對手Grab談判，想出售新加坡、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國和寮國等7國的 foodpanda 業務，但因無法達成共識Delivery Hero公開宣布談判終止。該消息傳出後，一度重挫Delivery Hero的股價。

《路透社》報導指出，投資者對Delivery Hero現金狀況的擔憂加劇，Delivery Hero為轉虧為盈，一直試圖脫離虧損的東南亞市場業務，但至今Delivery Hero 並沒有對售出亞洲業務進行說明。

foodpanda外送年度回顧！「3縣市」最常給小費　快抽優惠碼50元

Uber Eats早午餐冠軍「奶茶」　foodpanda明開工星巴克買 2 送 1

foodpanda外送調查！7成力挺「要加香菜」　火鍋放芋頭勝負揭曉

foodpanda龍年福袋開箱！刮刮卡是本體　買199元賺到「可回本」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞