台灣foodpanda驚傳要「賣給Uber Eats」！兩大外送業者緊急回應
台灣外送兩大龍頭會一家親嗎？根據德國《經濟周刊WirtschaftsWoche》的報導，foodpanda母公司Delivery Hero之前曾有計畫將台灣foodpanda出售給競爭對手Uber Eats，但Uber Eats突然中斷談判，讓兩大外送平台的合併宣告破局。台灣foodpanda和Uber Eats對於此一消息都「不予回應」，foodpanda發出聲明表示「對於此市場傳言並無所悉。」
記者周淑萍/綜合報導
台灣外送平台市佔率前兩名依序為foodpanda和Uber Eats，但近日根據外媒的報導，台灣外送龍頭foodpanda其位在德國的母公司Delivery Hero，原本計畫把台灣事業出售給同為外送平台的競爭對手Uber Eats，不料，傳出談判破裂，中止原本的交易案，目前Delivery Hero並沒有針對此交易終止進行解釋。
對此，foodpanda台灣緊急發出聲明滅火，官方表示，對於這項市場傳言並無所悉，foodpanda在台營運穩健，為市佔第一的外送品牌且穩定增長中，將持續精進。同時Uber Eats僅低調表示，不對傳聞進行回應。
foodpanda於2012年創立，當時母公司為德國網路電商Rocket Internet，隨後在 2015年入股Delivery Her。外媒報導指出，Delivery Hero近年積極想要脫手亞洲大部分業務，去年9月想與東南亞地區最強大的競爭對手Grab談判，想出售新加坡、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國和寮國等7國的 foodpanda 業務，但因無法達成共識Delivery Hero公開宣布談判終止。該消息傳出後，一度重挫Delivery Hero的股價。
《路透社》報導指出，投資者對Delivery Hero現金狀況的擔憂加劇，Delivery Hero為轉虧為盈，一直試圖脫離虧損的東南亞市場業務，但至今Delivery Hero 並沒有對售出亞洲業務進行說明。