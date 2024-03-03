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台中國際花毯節　獲美國繆思設計鉑金獎

▲2023台中國際花毯節主花毯「漂浮花都」，勇奪「概念設計鉑金獎」(圖／觀旅局提供2024.3.3)
▲2023台中國際花毯節主花毯「漂浮花都」，勇奪「概念設計鉑金獎」(圖／觀旅局提供2024.3.3)

記者柳榮俊/台中報導

全球最優秀設計和創新作品的「美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）」日前公布2024年第1季得獎名單，其中台中市政府觀光旅遊局2023台中國際花毯節主花毯「漂浮花都」成功脫穎而出，勇奪「概念設計鉑金獎」，為台中國際觀光行銷再添殊榮。

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觀旅局長陳美秀表示，美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）自2015年創建的重點設計賽事，分為建築、室內、時尚、運輸、產品、包裝、照明、概念、景觀、傢俱設計等十大組別，台中國際花毯節去年由交通部觀光署舉辦「觀光亮點獎」評定為「最佳國旅潛力獎」後，如今再以主花毯「漂浮花都」奪下美國繆思設計大獎「概念設計鉑金獎」最高榮譽，實屬不易，感謝各界對觀旅局活動規劃、設計及籌辦能力的肯定。


陳美秀指出，台中國際花毯節為秋冬季最具口碑的大型花卉活動，參觀人次逐年成長，去年適逢疫後國境解封及新社花海回歸等多重聲勢，創下312萬參觀人次新高，帶來72億觀光產值。


觀旅局表示，2023台中國際花毯節以在地元素的自然生態、農業發展、人文智慧為設計主軸，描繪出花都三大守護神，呼應新社為真實版的夢想國度，主花毯「漂浮花都」更突破以往規模，結合花卉種植技術與機械動態機關製作成大型立體花毯裝置，高度達史上最高16米5層樓高，並運用強力水霧技術及泡泡系統，使整座花卉城堡有如飄浮起來華麗登場。


觀旅局說，台中為盛典城市，月月有活動、季季都精彩，未來將持續透過優質活動、國際旅展及推介、國際媒體和旅行社踩線等多元手法，將台中行銷至海內外，期待觀光客前來體驗台中山海屯都風情及四季活動繽紛歡愉。

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