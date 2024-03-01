天氣預報／今低溫急凍8°C！「最冷時間點」還沒到 追雪把握這3天
今（1）日強烈冷氣團南下，中央氣象署已發布低溫特報，苗栗以北溫度會持續下降，中部以北、東北部低溫剩下攝氏8到11度。天氣風險預報指出，今（1日）天下班會更冷，從週五入夜一路冷到週六，今晚到週日清晨3000到3500公尺以上高山有降雪機會，周日氣溫逐漸回升，下週二南部近山區可到攝氏35度，不過下週三冷氣團再度南下，氣溫溜滑梯，溫差達到攝氏15度至18度。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據天氣風險預報指出，北東全天陰雨持續到週六，其他地區也逐漸轉雨，今北部郊區低溫跌到攝氏9度，白天期間回溫幅度受限於雲量及冷空氣，北部高溫只有攝氏12度至13度左右，南北部溫差大，高屏地區攝氏27度，不過現在還不是最冷的時候！週五晚間到週六清晨最低溫，北部市區低溫也跌到攝氏10度至11度，週六水氣仍豐盈，週六白天北部最高溫攝氏12度，南部最高溫攝氏21度，週日冷氣團減弱，天氣逐漸轉晴回暖。
中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，今天到明天中部以北、東北部低溫下探攝氏8度，南部、東南部低溫約攝氏13度左右，週日後逐日回升，下週二高溫可達攝氏30度以上，南部進山區可達攝氏35度高溫；下週三迎接下一波冷空氣南下，預估可達到綠冷氣團強度，需要留意下週三、下週四的溫度落差。
下周三、下周四受下一波冷氣團南下影響，高溫將從攝氏30度降到攝氏13到14度，南台灣近山區下周二高溫近攝氏35度，下周三降到攝氏13到14度，溫差高達攝氏15到18度。
降雨方面，今明兩天受到華南雲雨區東移影響，中部以北山區、基隆北海岸有較大雨勢。溫度、水氣配合下，3000到3500公尺以上高山，周五晚上到周日清晨有降雪機會。
週六下半天平地降雨趨緩，迎風面仍有雨勢，不過基隆北海岸、東半部山區雨勢還是比較明顯；週日水氣持續減少，下週一偏東南風，僅花東地區有零星雨；下週二西南風，南部有局部降雨；下週三迎接下波冷空氣，加東北季風影響，迎風面地區容易降雨，中南部山區有局部雨。