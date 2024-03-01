影／暴怒！陳建仁連問藍委2次「質詢是上對下嗎？」韓國瑜神救援
國民黨立委翁曉玲今（1）日在立法院質詢時因稱「質詢是上對下」，引起行政院長陳建仁不滿，除了對翁「回嘴」，也轉頭向立法院長韓國瑜「求救」；韓見狀後急喊時間暫停，呼籲委員、官員應互相尊重。
記者陳佩君／台北報導
陳建仁今赴立法院進行施政總質詢，翁曉玲質詢時表示，陳內閣屬於看守內閣狀態，因此她不會問今年施政重點，「我不會為難院長，對做不到的事情承諾」，她接續關切禁團令議題，詢問法源依序何在？陳建仁嗆聲說，若照你說法，「院長、部會現在所做，回答都不算數，你這樣是浪費時間」。
此話引起翁曉玲不滿，直言「請注意您的態度，你現在是在反質詢嗎？」陳建仁回應，他沒有反質詢，只是表達他的看法。
翁曉玲拉高聲調說，這是立委質詢權利，她從學界來不願不理性問政，希望彼此站在良好互動狀態，「質詢是上對下，您今天來立院殿堂，接受立委對於您對施政的問題」；翁強調，是要一起重新檢視過去8年所作施政問題，「難道我不該這樣問嗎？」
陳建仁聽聞後反問，質詢是上對下嗎？並轉頭詢問韓國瑜；韓國瑜宣布時間暫停，並表示「這是行政院對立法院負責，這點要提醒大家，也請委員、官員互相尊重」。