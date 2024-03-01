出招！17藍委連署提案放寬陸配入籍 已送案、最快8日院會一讀
國民黨立法委員許宇甄等17位立委連署提案修法，將大陸配偶取得身分證的年限從8年改為6年，2月29日已正式送案，最快在8日立法院會能一讀通過。許宇甄表示，民國98年「兩岸人民關係條例」第17條修法，將大陸配偶取得身分證年限從8年改為6年，施行迄今已逾14年，而外籍配偶適用「入出國及移民法」取得身分證年限規定僅需4年，無論非本國籍配偶來自何處，其婚姻對象都是我國國民，基於憲法平等原則，並進一步保障兩岸婚姻大陸配偶來台生活權益，實現兩公約人權保障的措施，因此修法讓大陸配偶與外籍配偶取得身分證年限齊一，以符合政府推動的移民政策，強化婚姻移民的家庭團聚權。
記者余祥／台北報導
至於調降大陸配偶取得身分證年限會不會擴大大陸配偶70歲以上直系血親來台定居人數？進而影響健保支出？許宇甄指強調，不會影響健保支出，內政部主管的「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留及定居數額表」規定的很清楚，大陸配偶欲申請直系血親來台「定居」，必須年滿70歲，且一年僅有60個名額。本次所提「兩岸人民關係條例」第17條若能完成修法，可申請來台定居名額不會增加，因此不會增加健保負擔。