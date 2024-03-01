八堵派出所24歲警殉職！同仁哽咽 列隊送別：勤務結束一路好走！
基隆八堵派出所發生嚴重事故！24歲員警蘇昱鴻畢業分發僅4個月，昨（29）日晚間10時許蘇昱鴻在值班台執勤，豈料慘遭簡姓男子開貨車撞死，今（1）日下午2時許，家屬前往派出所內招魂，同仁在門口列隊淋雨等候，由八堵分駐所長鄧毓薰帶領喊「昱鴻勤務結束，一路好走！」
記者陳苾暐／綜合報導
警方查出簡姓男子，疑似因精神狀況不穩，先是在澳底漁港竊走一台小貨車，途中經過台62線、西向16公里處，追撞38歲劉姓重機騎士，造成劉男摔車傷重不治，之後簡男駕駛小貨車，高速撞進基隆八堵派出所，2名值班員警慘釀1死1傷。
警方指出，2名值班員警今年僅有24歲，其中蘇昱鴻當場失去生命跡象，經送醫後搶救不治，另名廖姓女員警也被壓在車底，救出時左腿、右額頭擦傷，無生命危險，目前已返家休養。
據了解，簡姓男子疑似有精神疾病，曾發生「幻聽、幻覺」等症狀，昨天晚間簡男僅穿著內褲就衝出家門，簡母受訪時表示「相當對不起警察。」昨天基隆市長謝國樑、警政署長黃明昭皆在第一時間前往醫院探視受害者家屬，並承諾將給予從優撫卹，也會全力支援後續事宜。
今天下午2時許，家屬前往派出所內招魂，同仁在門口列隊淋雨等候，儀式結束後眾人皆敬禮，由八堵派出所長鄧毓薰帶領喊「昱鴻勤務結束，一路好走！」鄧毓薰也表示，蘇昱鴻平時對工作盡心盡力，尤其是現場埋伏勤務表現非常不錯，經常幫忙里長或勤區內的民眾，且他平常住在分局2樓，即使不是勤務時間也會主動下樓幫忙，與所內同仁相處融洽，警方會全力協助家屬處理後事。