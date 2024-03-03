大安濱海樂園3月開放　觀旅局籲遵守水域公告

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觀旅局表示，大安濱海樂園屬開放性的海域，為維持水域遊憩活動安全，現場均有公告遊憩安全規定及豎立相關警示牌，每年3月至12月上午7時至下午6時止，開放民眾沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動，並聘請合格救生員於周邊戒護，保障遊客生命安全、提供緊急醫療處理，周邊亦設有大安濱海旅客服務中心，如有旅遊諮詢也可洽詢旅服中心。
觀旅局說，民眾應隨時注意天候水域狀況及身體狀態，確保自身安全，更應注意水域遊憩活動公告，勿違反警示牌公告範圍、時間及活動種類，違者將依照發展觀光條例第60條規定處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止活動。另觀旅局及所屬風管所平時均會同教育、水利、消防、警察、區公所、里辦公處等機關，針對大安濱海樂園及周遭水域，不定期聯合稽查取締與勸導，如不聽勸導者，將由水域主管機關依法裁處。
觀旅局提醒，大安港媽祖文化園區今年起每週六、日開放遊客參觀，每週六上午10時30分(四月起調整為每週日)提供志工定時導覽解說服務，可藉由海翁橋串聯濱海樂園及媽祖文化園區，另周邊鄰近景點有龜殼生態公園、大安水蓑衣生態教育園區、大安區休閒農漁園區、大安甘醇釀酒故事館、阿聰師芋頭文化館、大呷麵本家故事館及大甲三寶文化館等，往南也可至高美濕地、三井Outlet及梧棲觀光漁港。