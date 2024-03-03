高市府推動鄉村地區整體規劃　民眾盼整合資源投入地方建設

大安濱海樂園3月開放　觀旅局籲遵守水域公告

▲大安濱海樂園，台中市風景區管理所自3月起開放民眾沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動(圖／觀旅局提供2024.3.3)
▲大安濱海樂園，台中市風景區管理所自3月起開放民眾沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動(圖／觀旅局提供2024.3.3)

記者柳榮俊/台中報導

台中大安濱海樂園為中部知名水域遊憩景點，台中市風景區管理所自3月起開放民眾沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動，將派駐合格救生員巡護岸邊水域遊憩活動，呼籲民眾務必遵守水域遊憩活動公告，注意自身安全，並配合現場救生員指示，也提醒目前廣場及平台正在進行設施優化工程，預計6月完工，行經封閉施工區域請注意安全，才能玩得開心又安心。

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觀旅局表示，大安濱海樂園屬開放性的海域，為維持水域遊憩活動安全，現場均有公告遊憩安全規定及豎立相關警示牌，每年3月至12月上午7時至下午6時止，開放民眾沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動，並聘請合格救生員於周邊戒護，保障遊客生命安全、提供緊急醫療處理，周邊亦設有大安濱海旅客服務中心，如有旅遊諮詢也可洽詢旅服中心。


觀旅局說，民眾應隨時注意天候水域狀況及身體狀態，確保自身安全，更應注意水域遊憩活動公告，勿違反警示牌公告範圍、時間及活動種類，違者將依照發展觀光條例第60條規定處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止活動。另觀旅局及所屬風管所平時均會同教育、水利、消防、警察、區公所、里辦公處等機關，針對大安濱海樂園及周遭水域，不定期聯合稽查取締與勸導，如不聽勸導者，將由水域主管機關依法裁處。


觀旅局提醒，大安港媽祖文化園區今年起每週六、日開放遊客參觀，每週六上午10時30分(四月起調整為每週日)提供志工定時導覽解說服務，可藉由海翁橋串聯濱海樂園及媽祖文化園區，另周邊鄰近景點有龜殼生態公園、大安水蓑衣生態教育園區、大安區休閒農漁園區、大安甘醇釀酒故事館、阿聰師芋頭文化館、大呷麵本家故事館及大甲三寶文化館等，往南也可至高美濕地、三井Outlet及梧棲觀光漁港。

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