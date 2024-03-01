高雄黃色小鴨走了！台南3月迎122公斤「巨大紅球」　4大地點曝光

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紅球計畫在每座城市都是一次性的盛典，因此「紅球台南」將成為空前絕後的體驗。在3月29日至4月7日為期10天裡，藝術家會帶領紅球遊歷10處不同地點，目前已經公開的活動地點，包括安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館、河樂廣場等4處。
台南市政府文化局長謝仕淵指出，本次展出時間恰逢兒童清明連假，除了「紅球台南」的街頭展出，還有瑞波波的歷史街區策展行動平行展、街頭塗鴉、舊城牆導覽等活動，讓民眾體驗日常風景與藝術的碰撞。
由於展覽地點遍布台南各處，因此「紅球台南」與Goshare合作，鼓勵民眾以更環保永續的方式追紅球、遊台南。Kurt Perschke也參與設計台南晶英酒店及捷絲旅台南虎山館合作，期間限定的「紅球主題房」，讓來訪民眾可以沈浸於紅球充滿魅力的體驗。
🟡紅球台南 RedBall Tainan
◾展出時間：2024年3月29日至4月7日（11:00至18:00）。
◾展出地點：安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館、河樂廣場，其他展出地點，將陸續於FB、IG、Line官方帳號公告。
◾FB、IG搜尋「紅球台南 RedBall Tainan」
◾Line官方帳號：@redballtainan2024
🟡紅球台南｜瑞波波 歷史街區策展行動平行展
◾展出時間：2024年3月27日至4月10日（9:00 - 17:00）。
◾展出地點：國立成功大學未來館二樓