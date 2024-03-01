虎斑貓以為主人出國！住新家4個月「才發現被棄養」　牠心碎哭了

高雄黃色小鴨走了！台南3月迎122公斤「巨大紅球」　4大地點曝光

▲「紅球計畫」（RedBall Project）來台南了！3月29日起為期10天，舉辦僅此一次「紅球台南」活動，展出地點搶先曝光。（圖／取自RedBall Project）
▲「紅球計畫」（RedBall Project）來台南了！3月29日起為期10天，舉辦僅此一次「紅球台南」活動，展出地點搶先曝光。（圖／取自RedBall Project）

實習記者柯乃瑜／綜合報導

隨著高雄「黃色小鴨」的熱潮落幕，台南即將成為新的藝術焦點。美國藝術家Kurt Perschke發起的「紅球計畫」（RedBall Project），在每座城市都是一次性盛典，3月29日起將在台南舉辦僅此一次、為期10天的「紅球台南」活動，其中4大地點搶先曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「RedBall Project（紅球計畫）」是由美國當代藝術家 Kurt Perschke自2001年發起的藝術行動。這顆直徑4.5公尺，重達122公斤的紅球，迄今已遊覽包含巴黎、倫敦、雪梨、巴塞隆納等全球40多個知名城市，突兀又詼諧的巨大存在掀起各地一波波的藝術漣漪。

▲紅球計畫。（圖／取自RedBall Project ）
▲直徑4.5公尺、重122公斤的紅球，已在全球40多個城市展出。（圖／取自RedBall Project）
紅球計畫在每座城市都是一次性的盛典，因此「紅球台南」將成為空前絕後的體驗。在3月29日至4月7日為期10天裡，藝術家會帶領紅球遊歷10處不同地點，目前已經公開的活動地點，包括安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館、河樂廣場等4處。

台南市政府文化局長謝仕淵指出，本次展出時間恰逢兒童清明連假，除了「紅球台南」的街頭展出，還有瑞波波的歷史街區策展行動平行展、街頭塗鴉、舊城牆導覽等活動，讓民眾體驗日常風景與藝術的碰撞。
 
由於展覽地點遍布台南各處，因此「紅球台南」與Goshare合作，鼓勵民眾以更環保永續的方式追紅球、遊台南。Kurt Perschke也參與設計台南晶英酒店及捷絲旅台南虎山館合作，期間限定的「紅球主題房」，讓來訪民眾可以沈浸於紅球充滿魅力的體驗。

▲紅球計畫。（圖／取自RedBall Project）
▲「紅球計畫」讓民眾體驗日常風景與藝術的碰撞。（圖／取自RedBall Project）
🟡紅球台南 RedBall Tainan
◾展出時間：2024年3月29日至4月7日（11:00至18:00）。
◾展出地點：安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館、河樂廣場，其他展出地點，將陸續於FB、IG、Line官方帳號公告。
◾FB、IG搜尋「紅球台南 RedBall Tainan」
◾Line官方帳號：@redballtainan2024

🟡紅球台南｜瑞波波 歷史街區策展行動平行展
◾展出時間：2024年3月27日至4月10日（9:00 - 17:00）。
◾展出地點：國立成功大學未來館二樓

「15000隻」黃色小鴨元宵游河競速！時間、觀賽點曝　網：可撈嗎

高雄黃色小鴨出事了！被目擊「頭部消風凹一大塊」　原因曝光

魅力不輸黃色小鴨！民眾狂問「此裝置」在哪　已吸兩百萬參觀人潮

在高雄看黃色小鴨！一旁攤販賣「應景美食」　全場笑了：香味狂飄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞