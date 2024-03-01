奇美博物館早鳥票秒殺！高美館有畢卡索大師　身分證1條件免費看

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今（1）日12時限量開賣「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」三大主題票券，「350元早鳥票」限量1萬張、「5/1開幕限定票1500元」限量100張，造成開搶熱潮，瞬間秒殺，開幕限定票及早鳥票皆全數售罄。
而台南奇美博物館有《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，高雄市立美術館則有《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，與英國泰德現代美術館（Tate Modern）及全球第四大現當代收藏機構國巨基金會(YAGEO Foundation)合作，透過35位藝術巨匠、超過50件作品，引領大眾貫穿百年，欣賞當代繪畫和攝影的交織發展，精彩呈現大衛．霍克尼、畢卡索、安迪沃荷、傑夫．沃爾、培根、杉本博司等20世紀重量級現當代藝術家繪畫與攝影關鍵超巨幅作品，展品清一色為藝術史教科書指標性作品，為兼具藝術與教育的重鎊藝術盛宴。
高美館作為倫敦泰德現代美術館在臺唯一合作美術館，2018年合作倫敦泰德美術館《裸：泰德美術館典藏大展》佳評如潮。2024再次攜手推出《瞬間-穿越繪畫與攝影之旅》特展，展覽集結拍賣市場天價作品，罕見展出私人收藏重鎊作品，其中大衛．霍克尼作品《一位藝術家的畫像（游泳池與兩個人）》Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)，創下2018年以9030萬美元成交（約新臺幣27億）紀錄，為在世藝術家拍賣最高價格。而連年屢創拍賣天價的畢卡索，本次也將公開展出最具代表性作品。
國際特展籌辦門檻高，需集結各界資源挹注，高美館更攜手在地連結世界，由京城集團主力贊助《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，將於2024年6月29日起至11月17日在高美館盛大展出。特展票原價300元，早鳥優惠（新台幣150元）將於5月25日至5月31日期間限定販售。另外，歡慶高美館今年創館 30 週年，邀請全國 30 歲的青年朋友共同慶生，只要拿出身分證，就能免費入館參觀（不含售票特展）。