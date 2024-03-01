中職／樂天桃猿終結者豪勁回來了！台鋼雄鷹宣布新洋將「後勁」
備戰隊史第一個一軍賽季，台鋼雄鷹備妥洋將戰力，目前3名先發投手，包含日籍笠原祥太郎、小野寺賢人以及美籍左投哈瑪星（Nick Margevicius），終結者為左投雷公（Reymin Guduan），洋砲則為魔鷹（Steven Moya），目前練習賽5場出賽轟出3發全壘打，展現凶猛火力。5名洋將之後，台鋼雄鷹本（4）日宣布再添1名先發投手戰力，為熟悉面孔Bradin Hagens，今年轉戰台鋼雄鷹登錄名為「後勁」，繼「哈瑪星」之後，再度與高雄在地結合，也期待轉以先發角色發展能展現十足後勁。
記者吳政紘/綜合報導
後勁曾於2014年登上大聯盟，兩場後援出賽共投2.2局失1分，之後2016到2017年在日本職棒發展，效力廣島東洋鯉魚，2016年繳亮眼成績，50場登板戰績7勝5敗、19中繼成功，總計83.1局投球僅被擊出71支安打，防禦率2.92。
後勁過去3個球季都在中華職棒發展，2021年53場出賽其中49場後援，戰績6勝4敗、10中繼成功、9救援成功，防禦率2.79，隔年起專職後援，投出個人於中職最佳成績，59場出賽戰績5勝2敗、4中繼成功、36救援成功，防禦率僅1.44，勇奪年度救援王，同時為中職史上單季第二多，僅次於前隊友陳禹勳在2017年所創37次，2023球季出賽再達50場，戰績6勝3敗、5中繼成功、13救援成功，防禦率3.26。中職生涯3年共162場出賽，戰績17勝9敗，收穫19中繼成功、58救援成功，共投207.1局，被擊出208支安打，送出150次奪三振，防禦率2.47。
台鋼雄鷹本季第6名洋將、第5名洋投後勁已經於今早抵達台灣，在加入台鋼雄鷹之前就已追蹤官方Instagram，尤其當有前隊友、好朋友王溢正相關貼文或動態，後勁都會點讚送愛心，如今加入台鋼雄鷹，與過去多名隊友緣分再續，繼續一同奮戰，為台鋼雄鷹帶來更多勝利。中職