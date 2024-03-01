「蘇丹紅」災情恐擴大！暴增9批也有問題　下游業者追查中

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然而，相關災情仍未結束，食藥署今日再公布9批檢出「蘇丹色素3號」不符合規定的辣椒粉，分屬「保欣企業有限公司」2批、「津棧國際貿易有限公司」6批及「佳廣國際貿易有限公司」1批，已立即通知轄管衛生局依法處辦。
食藥署副署長林金富說明，新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉，新增2批（有效日期115.11.23及115.12.06）檢出含有蘇丹色素，食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，目前累計6批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素，截至113年2月29日，共計下架及封存辣椒粉及其產品23,759.7公斤。
此外，林金富指出，高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」屬同一經營者所有、實際營業地址相同，曾輸入中國大陸「KAVIN SHIPPING LTD」之辣椒粉，7批檢出含有蘇丹色素三號，其中津棧公司6批，有效日期115.6.14、115.6.18、115.6.22、115.6.26、115.8.9、115.9.14、115.9.18及115.9.22，佳廣公司1批，有效日期115.5.28，食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜。
食藥署強調，自113年3月1日起，輸入食品無論在邊境或後市場，凡被查獲輸入食安法中所稱「有毒或含有害人體健康之物質或異物」、「攙偽或假冒」、「添加未經中央主管機關許可之添加物」產品者，將立即停止其輸入查驗申請，杜絕非法產品於境外。