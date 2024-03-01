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夏立言訪中稱監督民進黨政府　民進黨怒了「藍已是中共小弟」

▲戴瑋姍批評，夏立言總是在兩岸敏感、緊張時機赴中。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.25）
▲戴瑋姍批評，夏立言總是在兩岸敏感、緊張時機赴中。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.25）

記者陳佩君／台北報導

針對國民黨副主席夏立言訪中指稱「監督民進黨政府」一事，民進黨發言人戴瑋姍今(1)日表示，夏立言多次在兩岸關係敏感時刻赴中，本次面對中國官員指控我國政府與海巡弟兄粗暴，夏立言不但沒為辛苦執法的海巡發聲，反倒附和說要「監督民進黨政府」，令台灣人感到氣憤及難過，「國民黨已淪為中共小弟？」

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針對中國快艇翻覆致2死事件，夏立言昨與宋濤在上海和平飯店會面時，宋濤稱民進黨政府「草菅人命」，夏立言則稱會敦促、監督民進黨政府妥善處理。

對此，戴瑋姍表示，夏立言總是在兩岸敏感、緊張時機赴中，2022年8月10日於九合一大選前，甚至2024台灣總統大選的敏感時刻前更是頻繁往返，2023年2月8日美中關係緊張；2023年6月16赴中重申九二共識；2023年8月28日不顧軍機密集擾台執意前往；2023年12月13日大選前一個月，這次又刻意選在金門海巡事件後訪中，挑選時機敏感啟人疑竇。

戴瑋姍說，面對中共官員無視台灣海巡署攔檢是基於中國無船名、無船舶證明、無船籍港的「三無漁船」的例行性執法，甚至當面再次扭曲事實，胡亂指控我國政府跟海巡弟兄粗暴對待中國漁民的同時，夏立言不只沒有替辛苦的海巡同仁講話，還沆瀣一氣說要「監督民進黨政府」，真的令台灣人感到氣憤及難過。

戴瑋姍質疑，2022年8月夏立言訪中時，國民黨青壯世代發起聯署反對，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人也紛紛表達反對意見，如今這些人的聲音這次去哪裡了？市長侯友宜、盧秀燕怎麼不再提醒夏立言不要訪中？國民黨此舉，形同默認中方說法，再次重重打擊海巡士氣。

戴瑋姍提醒國民黨，切勿一再陷入中國統戰框架，也不應該抹煞海巡同仁的辛苦，以及忘了保障漁民權益，若國民黨真心為了台灣，應該捍衛海巡人員與漁民權益，不應胡亂附和中方有損國家基本的尊嚴。

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