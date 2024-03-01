特企／STORY WEAR攜手明日製作所　「永絮意識」展覽開幕

「永絮意識 Recreating Stories 」展覽結合時裝與當代藝術，藉由「絮」代指布料與紙張纖維，將衣物與畫作回歸為的原初媒材，並再造敘事，帶出人與物的深刻持有關係。衣之為物如何更被珍藏？畫作如何流轉，又能織起新的故事？展覽以物件的生命延續為題，展出零廢時裝品牌STORY WEAR、當代藝術家姚瑞中以及劉文瑄系列新作，在衣與紙之間串起一場獨特的詠物詩篇。
今日開幕記者會現場由品牌創辦人及藝術家為媒體朋友親自導覽，更特邀長期支持永續活動的，知名演員暨實力派歌手 - 鳳小岳，於記者會上穿上STORY WEAR為此次展覽製作的藝術服飾獻唱，於此時尚、藝術的盛會中添上流行音樂的活力。
零廢STORY WEARx藝術家姚瑞中 全新創作首度亮相
零廢時尚設計品牌STORY WEAR以「Upcycle design with social impact 」為核心理念，將回收單寧和廢棄布料拆解再製，並運用「和紙麻紗」等環保布料剪裁製衣，為衣物帶來不一樣的故事。本次STORY WEAR與台灣極具代表性的當代藝術家姚瑞中合作，將獨特的姚氏山水語彙結合可持續循環的布料，絹印版畫作品《乖乖-兔兔》以藝術家的珍貴記憶入畫，成為本展系列商品標誌性圖騰，平面畫作幻化成3D立體服裝作品，別有一番觀賞趣味。展場更首度亮相姚瑞中全新巨型屏風畫作〈海峽風雲〉，以金箔製作的六屏屏風波濤洶湧、卷起千堆雪般浪花，描繪台灣海峽數千年來潮起潮落的歷史。
作為回應，STORY WEAR擷取〈海峽風雲〉元素，將畫作完美轉譯成訂製服裝。STORY WEAR創辦人陳冠百表示：「我們以海洋線條、姚式金箔風韻，100%手工編織，將製作衣服的餘料，以棒針針鉤編織方式製成，完全零廢也不花費一絲電力，耗時15天，作品呼應〈海峽風雲〉作品，穿上這套服裝的人即代表一個鼎立不搖的台灣，也象徵海洋千百年來孕育乘載萬物從不間斷、如同STORY WEAR不論環境如何變化，我們仍然堅定的走在永續這條路上。」姚瑞中的山水風格作品源自於他的旅行印象，去年台北時裝週與STORY WEAR海洋系列結合過印製於循環布料上，彷彿置身於湛藍海洋之中，讓作品訴說最終回歸自然、一切皆空的哲學。海峽的寶藍筆觸呼應著時裝的湛藍，讓藝術於身體、風景之間產生對話。
藝術家劉文瑄 布與紙的相會 對話藝術與時尚
台灣藝術家劉文瑄，2013年以古根漢美術館門票再創作之〈古根暈眩〉作品引起藝術界矚目，系列作品以塗畫及紙質媒材作為其主要創作途徑。本次展出其2014年起創作的「對話」系列作品，藉由將舊貨市場中蒐集而得的無名水墨，拆解、重構、裝裱，覆蓋塗鴉，藝術家與古畫進行跨越時空的「對畫」，並藉由古畫之裝裱布樣，於繪畫及時裝之間建構起橋樑，為當代水墨創作開展出全新的路徑。
本次劉文宣更與STORY WEAR跨界合作帶來全新裝置則，利用回收牛仔布拓印、噴墨於紙張上，從中探索織品與紙張雕塑結合的可能性。
STORY WEARx鳳小岳永續追夢之路
STORY WEAR長期支持永續態度之外，亦珍視「每個努力不懈、勇於追求自己夢想的人」，印象中鳳小岳是一名優秀出色演員，其實對他而言演員更像是職業、真正夢想是成為歌手，他勇敢踏上追夢旅途，就算艱辛仍堅持往前走，宛若走在永續路上的STORY WEAR的核心精神「 堅持走對的路！Be Cool & Be Kind 」；鳳小岳也非常熱愛海洋、提倡環保永續，少開冷氣、出門帶環保餐具、購物袋，盡量帶手帕出門，都是鳳小岳實踐永續生活的方法。去年推出個人首張創作專輯《柒》，3/9即將於Legacy Taipei舉辦個人首場演唱會「 After the show 」，今日也於開幕記者會上獻唱，希望透過音樂喚起大眾的永續意識。
實踐零廢展場 用永絮意識迎來更好的明天！
此次展場設計結合零廢理念，使用可回收再利用的「FNG世代設計」回收保特瓶纖維布料製成布幕高掛展間，展期結束可以全部回收交還給予FNG以利再次使用，並以「永豐餘」高達97％的回收紙廢紙磚製作為展台，所有服飾陳列更以咖啡渣/稻殼製成的「裏．外」衣架陳設，集結台灣品牌實現零廢循環展場，希冀在展場物件上也向大眾傳達永續/永絮意識。一個月展期間，不止帶領大家看展，更體驗如何落實「藝術、永續、與織品」，展區備有回收紙張製成的50條時尚永續數據海報免費索取，將舉辦永續體驗課程，例如：零廢手作課-永續手機吊繩編繩課、用回收牛仔布製成小恐龍、邀請前時尚總編小乖、知名時尚意見領袖瑞夫，探討永續時尚的生活落實，現場亦有零廢回收再製商品展售，千萬別錯過，請密切關注STORY WEAR社群及官網，以及NOKE忠泰樂生活Facebook專頁，近期將公開報名方式。
STORY WEARx明日製作所「 永絮意識 Recreating Stories 」展覽資訊：
展出日期： 2024/2/27-4/7
展出地點： NOKE 忠泰樂生活 3 樓 UNCANNY
地址： 台北市中山區樂群三路200號
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