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印度塔塔集團找力積電蓋晶圓廠　謝金河卻點名有些半導體不要碰

▲印度塔塔集團找力積電合作，將在印度建首座晶圓廠。不過，財信傳媒集團董事長謝金河日前卻在一場演講中提到，有些晶圓代工已經成殺戮戰場不要碰。（圖／NOWnews資料照片）
▲印度塔塔集團找力積電合作，將在印度建首座晶圓廠。不過，財信傳媒集團董事長謝金河日前卻在一場演講中提到，有些晶圓代工已經成殺戮戰場不要碰。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

外媒報導，印度塔塔集團（Tata Group）找晶圓代工大廠力積電在古加拉特邦多萊拉（Dholera）建設印度第一座半導體工廠，預計成本為9100億盧比。力積電29日也證實這項消息，表示將盡力協助興建，該廠預計在今年內動工。近來企業建置半導體晶圓廠消息不斷，但財信傳媒董事長謝金河日前卻在台北國際書展上，談及半導體股票只能買台積電，其他不要碰！因為一般製程晶片已成「殺戮戰場」。

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台積電日本熊本廠日前開幕，年底前將成為海外首家量產廠，也是日本最先進的邏輯晶圓廠。無獨有偶，去（2023）年10月底，力積電也宣布與日本金融業者SBI控股、日本宮城縣政府及JSMC公司簽訂合作備忘錄，將在宮城縣黑川區大衡村的第二北仙台中央工業園區興建晶圓廠。

如今力積電又公告表示，將協助印度Tata Electronics公司於古吉拉特邦（Gujarat）多萊拉（Dholera）興建全印度第一座12吋晶圓廠，預計在今年內動工的新廠，未來可望在當地創造超過2萬個工作機會。

印度時報（Times of India）日前報導，這座晶圓廠投資是9100億印度盧比（約3400億台幣），月產能五萬片，將使用28奈米製程。力積電董事長黃崇仁對外指出，Tata Sons集團是印度最大同時也享譽國際的企業，印度不僅擁有世界最多的人口和龐大的內需市場，在全球供應鏈重組以及半導體產業強化經營韌性的關鍵時刻，力積電與Tata Sons集團的合作，是恰逢其時。

不過，近來晶圓代工廠建廠消息不斷，卻被財信傳媒董事長謝金河潑冷水！謝金河日前於台北國際書展演講時說「如果要買半導體股票，你只能買台積電啊，你千萬不要『假𠢕』（台語：假會、自作聰明）買聯電、力積電、世界先進」。

謝金河進一步解釋，台積電股價已經創高到709元，但反觀聯電卻50元上不去，照理講應該要漲卻漲不動，這是因為現在高階晶片會漲，但一般製程的晶片卻變成殺戮戰場，提醒同樣是晶圓代工，但命運卻完全不一樣。即便謝金河的說法民眾正反意見不一，但在晶圓代工廠擴張之際，確實引起熱議。

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