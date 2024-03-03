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3月陸劇片單／《永安夢》歐陽娜娜扮絕世美女　周也猛追188cm林一

▲新陸劇CP《永安夢》周也（左起）、林一、《別對我動心》徐正溪、歐陽娜娜在3月霸占粉絲的心。（圖／翻攝微博）
▲新陸劇CP《永安夢》周也（左起）、林一、《別對我動心》徐正溪、歐陽娜娜在3月霸占粉絲的心。（圖／翻攝微博）

記者羅凌筠／綜合報導

人氣陸劇追起來！3月有4部話題陸劇傾巢而出，從《以愛為營》爆紅的魏哲鳴，搭檔丁禹兮演出推理古裝劇《大理寺少卿遊》；《一念關山》劉宇寧舊作《紫川．光明三傑》，拍好3年終於可以播出；歐陽娜娜在《永安夢》演出「長安第一美人」，與徐正溪共組螢幕CP；《為有暗香來》的人氣小旦周也從古裝走出現代劇，與林一演出《別對我動心》，188公分的林一演男主角，俊男美女的組合賞心悅目。

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▲魏哲鳴（前排左）、丁禹兮（前排右）的《大理寺少卿遊》以推理為主。（圖／iQIYI愛奇藝提供）
▲魏哲鳴（前排左）、丁禹兮（前排右）的《大理寺少卿遊》以推理為主。（圖／iQIYI愛奇藝提供）
丁禹兮、魏哲鳴《大理寺少卿遊》

改編自漫畫家RC的作品《大理寺日誌》的戲劇《大理寺少卿遊》，丁禹兮的角色「李餅」本是大理寺卿之子，擁有過人機智，總能找出懸案癥結點並迅速破案。父親遇刺身亡後，他悲傷到一夜白髮，在護送父親靈柩返鄉途中，他遭到伏擊，雖然大難不死，卻成為不人不妖模樣，為了查明真相，他決定重回神都。在iQIYI國際版APP每周二至周日晚間6點更新2集

▲劉宇寧（左起）、楊旭文、張銘恩《紫川．光明三傑》塵封3年播出。（圖／翻攝《紫川》微博）
▲劉宇寧（左起）、楊旭文、張銘恩《紫川．光明三傑》塵封3年播出。（圖／翻攝《紫川》微博）
楊旭文、劉宇寧《紫川．光明三傑》

《紫川．光明三傑》改編自作家老豬的同名小說《紫川》，講述了在西川大陸上，各方家族勢力戰亂不斷，紫川秀（楊旭文飾）為守護內憂外患的紫川家族，聯手自己的結義兄弟帝林（劉宇寧飾）、斯特林（張銘恩飾）撥亂反正，抵禦外敵，在經歷了血與火的洗禮，刀與劍的碰撞後，三兄弟終成長為心懷天下的英雄的故事，2月27日晚間7點在愛奇藝播出

▲歐陽娜娜（右）扮作長安第一美人與徐正溪搭檔在《永安夢》演出。（圖／翻攝《永安夢》微博）
▲歐陽娜娜（右）扮作長安第一美人與徐正溪搭檔在《永安夢》演出。（圖／翻攝《永安夢》微博）
歐陽娜娜、徐正溪《永安夢》

《永安夢》改編自「發達的淚腺」的小説《長安第一美人》，舊朝首都永安因城西渠垮塌，負責工事的都官尚書沈文祁一夕獲罪，身陷牢獄，女兒沈甄（歐陽娜娜 飾）一向養在深閨，不諳世事，此時流落街頭，負責調查此案的廷尉陸時硯（徐正溪 飾）一步步走近她，兩人經歷生死、交託信任，真正的幕後黑手卻向兩人默默逼近，2月28日晚間6點在愛奇藝播出

▲周也（左）與林一搭檔演出校園甜寵劇《別對我動心》。（圖／翻攝《別對我動心》微博）
▲周也（左）與林一搭檔演出校園甜寵劇《別對我動心》。（圖／翻攝《別對我動心》微博）
周也、林一《別對我動心》

校園甜寵劇《別對我動心》，講述校花岳千靈（周也 飾）倒追學霸顧尋（林一 飾）許久，可惜顧尋在遊戲中早有「網婆」，傾心網路上的搭檔「糯米小麻花」。他在現實生活中面對岳千靈的追求表現十分冷淡，在網絡世界卻用盡心思貼近「糯米小麻花」，但誰能想到「糯米小麻花」就是岳千靈，最後得知真相的顧尋不得不開啟「反向追妻路」，3月1日晚間6點在優酷播出

▲3月陸劇可追《大理寺少卿遊》、《紫川．光明三傑》、《永安夢》、《別對我動心》。（圖／翻攝微博、愛奇藝iQIYI提供）
▲3月陸劇可追《大理寺少卿遊》、《紫川．光明三傑》、《永安夢》、《別對我動心》。（圖／翻攝微博、愛奇藝iQIYI提供）
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