3月陸劇片單／《永安夢》歐陽娜娜扮絕世美女　周也猛追188cm林一

我是廣告 請繼續往下閱讀
改編自漫畫家RC的作品《大理寺日誌》的戲劇《大理寺少卿遊》，丁禹兮的角色「李餅」本是大理寺卿之子，擁有過人機智，總能找出懸案癥結點並迅速破案。父親遇刺身亡後，他悲傷到一夜白髮，在護送父親靈柩返鄉途中，他遭到伏擊，雖然大難不死，卻成為不人不妖模樣，為了查明真相，他決定重回神都。在iQIYI國際版APP每周二至周日晚間6點更新2集。
楊旭文、劉宇寧《紫川．光明三傑》
《紫川．光明三傑》改編自作家老豬的同名小說《紫川》，講述了在西川大陸上，各方家族勢力戰亂不斷，紫川秀（楊旭文飾）為守護內憂外患的紫川家族，聯手自己的結義兄弟帝林（劉宇寧飾）、斯特林（張銘恩飾）撥亂反正，抵禦外敵，在經歷了血與火的洗禮，刀與劍的碰撞後，三兄弟終成長為心懷天下的英雄的故事，2月27日晚間7點在愛奇藝播出。
歐陽娜娜、徐正溪《永安夢》
《永安夢》改編自「發達的淚腺」的小説《長安第一美人》，舊朝首都永安因城西渠垮塌，負責工事的都官尚書沈文祁一夕獲罪，身陷牢獄，女兒沈甄（歐陽娜娜 飾）一向養在深閨，不諳世事，此時流落街頭，負責調查此案的廷尉陸時硯（徐正溪 飾）一步步走近她，兩人經歷生死、交託信任，真正的幕後黑手卻向兩人默默逼近，2月28日晚間6點在愛奇藝播出。
周也、林一《別對我動心》
校園甜寵劇《別對我動心》，講述校花岳千靈（周也 飾）倒追學霸顧尋（林一 飾）許久，可惜顧尋在遊戲中早有「網婆」，傾心網路上的搭檔「糯米小麻花」。他在現實生活中面對岳千靈的追求表現十分冷淡，在網絡世界卻用盡心思貼近「糯米小麻花」，但誰能想到「糯米小麻花」就是岳千靈，最後得知真相的顧尋不得不開啟「反向追妻路」，3月1日晚間6點在優酷播出。
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁