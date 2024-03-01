南韓第一代偶像張佑赫揪H.O.T.賣珍奶！揭露跟水晶男孩待機室狀況

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早期的韓星不太有到海外活動的機會，加上網路尚未發達，張佑赫回想1999年H.O.T.來台灣，正經的表示：「其實身為外國人，我真的不知道有這麼多人喜歡我們，對我們來說真的滿神奇，KPOP真的是韓流的起點。」
因為是第一次到國外接觸新的人事物，張佑赫眼界大開，他說：「人真的很親切，從進到機場海關都是笑著的，很和善，在台灣看到叔叔牽著狗的畫面，也讓我覺得台灣好像是很和平又舒服的地方。」尤其是當年許多粉絲都騎著摩托車追星，「哇！這是什麼狀況！非常可愛，我記憶深刻」。
除了人事物，那年也是張佑赫第一次喝到珍珠奶茶，「食物好吃，很多東西都是第一次吃到，珍珠奶茶好好喝，我還跟成員說回韓國乾脆賣珍奶做生意好了，只是後來沒做，還有那個芒果冰，真的很Shock，小籠包鼎泰豐，那個味道...哇！衝擊，還有便當，好好吃！」。
1999年訪台工作後，2012年張佑赫曾私下來玩，「感覺很像回到故鄉，第一次1999年來後，我想說還會有人喜歡我們嗎？第二次來發現粉絲更多，跟成員覺得開心又神奇，所以台灣對我們來說意義重大」。
聊到H.O.T.，他們以前最大的勁敵是另一組由殷志源、李宰鎮、金在德、張水院、姜成勳、高志鎔組成的人氣團體「水晶男孩」，知名韓劇《請回答1997》、《請回答1998》都有演出2團競爭的關係與輝煌人氣，張佑赫分享當年的趣事：「在《請回答1997》裡，我其實不知道是真實狀況，還是因為是戲所以誇大，我們當時有很多行程，活動都很滿，現在的藝人去電視台錄製音樂節目，都是一天一個電視台，但當年我們是一天去好幾家電視台，那時候一天要跟很多團體搶電視台，所以我們精神狀態也不好，就是經紀人怎麼帶，我們就怎麼走，一天可能有15個錄影，當時真的很忙，我們也希望能跟其他團體變熟、變親近，所以沒有太多的時間認識。」
張佑赫進一步解釋，出道前就認識「水晶男孩」的金在德，出道後姜成勳跟殷志源也都會到H.O.T.的待機室玩，所以2團沒有不合，只是因為都很紅，難免會被外界做比較。
近幾陸續吹起團體重新合體的風潮，水晶男孩、g.o.d、2PM、2AM都有，H.O.T.在2018年也有合體開過演唱會，張佑赫透露大家也有討論發專輯，「請大家多多期待，希望到時候可以像現在這樣跟大家做訪問」。雖然還在等待合體，但是H.O.T.成員私下仍保持聯繫，「一年見面超過一次以上」。
張佑赫今年45歲，身為演藝圈大前輩的他，十分欣賞SEVENTEEN、RIIZE等後輩團體，但他不怕被演藝圈淘汰，「他們都很厲害，自己都有厲害、擅長地方，我就是加強厲害的部分，不怕淘汰。」張佑赫笑說很討厭對人說「我當年怎樣怎樣」的話，「因為我年輕時，也遇過這樣的狀況，不是很喜歡，所以我努力不變成那樣的人，『現在才是最重要的』」。
訪問最後，媒體好奇他為何不結婚，張佑赫透露對婚姻感到害怕，他解釋：「自己一個人生活久了，多一個人進入生活，就會有義務感，會擔心做不好。結婚的話也要面對生小孩的問題，媽媽曾說，如果有像我一樣的孫子應該會很好玩，這也讓我滿擔心。」張佑赫的媽媽不會催婚，因為沒有對象的話，「那也沒辦法」。
張佑赫將於3月2日週六晚間6點在CLAPPER STUDIO舉辦《2024 JANG WOO HYUK FAN-CONCERT [9158日] IN TAIPEI》，他向將參加活動的粉絲喊話：「讓粉絲等我這麼久，真的很抱歉，非常感謝大家長久以來願意等我、喜歡我，明天我有準備很多表演，還請多多期待。」
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