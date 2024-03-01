新科綠委首質詢　李柏毅籲陳揆加速推動左楠建設開發

我是廣告 請繼續往下閱讀
李柏毅表示如左營楠梓現在就有三大交通問題需提前來解決，其中捷運紫線是解決當地交通問題第一箭。紫線未來將從黃線Y9站高雄醫學院，自民族路往北到高雄榮總，再往西連到高鐵、進到右昌社區、高雄大學、橋頭科學園區，再往右延伸高雄學園線。
李伯毅認為，紫線務必要和捷運黃線看齊，力拼在可行性評估通過後的四年內動工。交通部長王國材表示，日前已核定補助紫線可行性評估經費1680萬元，待六月報告完成後，將與高市府合作，縮短整體行政程序。
李柏毅接著指出，另一項重點則是台鐵立體化（楠梓至橋頭段），立體化後不僅能解決楠梓百慕達問題，且若能在台積電園區與橋頭新市鎮增加停靠站，將進一步帶動整體交通發展。王國材則回應，交通部已核定補助台鐵立體化可行性評估經費1265萬元，預計將於明年完成可行性評估，交通部未來也會加速審查。
李柏毅強調，未來楠梓產業園區與南科將形成高科技S廊帶，大批高科技產業人才將匯聚於此，龐大的車流量可見一斑，左營楠梓地區還急需一條交流道引道進入園區。對此，王國材表示目前已將相關計畫送至國發會審議，審議完後經費約78.4億，規劃將於 117年完工。
此外，李柏毅也要求行政院內政部、國防部與高雄市府多方配合，儘早完成貫穿高雄南北的新台17線。內政部長林右昌回應，南一段、南二段預計將於115年完工，南三段則在規劃當中。
最後，李柏毅指出，過去楠梓產業園區土污整治原訂要花17年，在自己和市長陳其邁與經濟部的努力下縮短至三年。外界看好高雄未來發展的此時，民間各大企業也正積極開發興建商辦空間，高市府先前也協助中油將楠梓產業園區旁的行政區完成都市計畫變更，規劃成商業空間與企業總部大樓，可是中油目前仍在評估，他呼籲經濟部長王美花務必責成中油加速辦理。