5月壽星看過來！文華Café免費吃到飽 台北花園美食節第5人免費
台北文華東方酒店將於今年5月18日迎來開業十週年，飯店最知名的人氣吃到飽餐廳「文華Café」推出5月壽星專屬優惠，凡5月期間於週一至週四午間時段供應的半自助式「平日午間饗．吃．吧」用餐，四人同行、其中5月生日的乙位壽星即享免費招待，「文華Café」餐價由挑選主菜計價，每位1,580元+10%起。台北花園大酒店饗聚廚房也將自3月18日至4月30日推出「東南亞美食節」，最低餐價平日午餐及晚餐或假日下午茶每位：899元+10%，還加碼持饗聚廚房餐券消費用餐，每四人同行再加贈第五位一人免費用餐。
記者葉盛耀/綜合報導
「文華Café」餐廳主廚林禹德帶領其廚藝團隊傾力設計一系列美味佳餚，採位上方式提供的精彩主餐選項，包括：嚴選宜蘭櫻桃鴨胸、澎湖青衣魚、波士頓龍蝦與澳洲和牛，另搭配自助式的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤，更有由行政西點主廚趙崇曦打造的精品級甜點吧。5月1日起至5月30日適用，搭配主餐，每位1,580元+10%起。壽星須出示證件，恕不得與其他優惠合併使用，且同組用餐賓客僅限優待乙位壽星免費享用。
另外，台北花園大酒店的吃到飽餐廳「饗聚廚房」也將自2024年3月18日至4月30日止，推出「東南亞美食節」，風味酸、甜、香、辣，全自助式一次滿足，平日午餐及晚餐或假日下午茶每位：899元+10%，假日午餐及晚餐每位1,099元+10%，經典品項包括：新加坡肉骨茶、瑪莎曼咖哩牛肉、泰式脆皮豬腳、泰式拌海鮮等。
饗聚廚房餐檯菜色由廚藝精湛且曾榮獲法國藍帶廚藝認證，及世界奧古斯五星行政總主廚殊榮的何政達主廚操刀，推出近百道多國料理來滿足老饕味蕾，何政達主廚表示：「東南亞美食節主要結合泰國、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓的南洋特色風味，運用天然佐料賦予食材獨特的濃郁香味，道道新菜輪番登場，滿足饕客視覺與味蕾的感動。」
此次推出的經典菜色，包括新加坡家喻戶曉特色小吃肉骨茶，主廚以新馬湯底為主，加入大量白胡椒、豬皮、豬腳、大蒜熬煮成上湯，再加入新鮮軟嫩排骨，慢火燉煮多時成就出濃郁醇香且帶有豐富膠質，療癒滿分。也有瑪莎曼咖哩牛肉，融合了各種香料，融合椰奶的溫和，魚露的鮮鹹和棕櫚糖的甜，再與鮮甜軟嫩牛肉一同熬煮，口味濃郁多層次。
還有受大眾歡迎的泰式檸檬魚，將鱸魚與蔥薑蒜一同蒸製，再淋上檸檬汁、魚露、砂糖、蒜、羅旺子等，香氣繚繞，甘甜餘韻。另外必吃菜色還包含泰式拌海鮮、泰式脆皮豬腳等菜色，以及甜點摩摩喳喳。此次東南亞美食節還加碼優惠，持饗聚廚房餐券消費用餐，每四人同行再加贈第五位一人免費用餐。