獨／數發部打詐不力自家人不挺！綠委排唐鳳立院報告　針對意味濃

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面對外界、黨內質疑，交通委員會召委李昆澤也將在7日邀請唐鳳列席報告業務概況，並備質詢；此外，也請唐鳳就「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」進行專題報告，並備質詢；李昆澤在委員會首週即邀請唐鳳列席委員會，引起外界聯想。
數位部自我定位不符社會期待
據了解，不少綠委對數位部頗有微詞，一名綠委私下透露，數位部打詐不力，還會推來推去，陳情民眾曾為打詐內容而陳情，在求助數位部後未果，讓人無法面對選民。
對於數發部引起黨內批評，黨內人士直言，唐鳳、數位部會被批評，主因是部會的自我定位認知與社會期待不符，外界認為數發部只看到「數位」，但目前網路詐欺上，包含資訊被騙、金流轉帳，都與數位科技有關，所以會覺得數發部該負責。
該人士提到，或許唐鳳認為，數位發展產業上，資安系統、資安防護上是使命，但仍不能滿足民眾，畢竟現今詐欺猖獗是因網路科技發達，而這就是與民眾認知上的落差。
黨內人士認為，從民意機關來看，不是改變民眾期望，人民需求要靠政府解決，數發部應有所作為、盡力展現協助。
綠營人士則呼籲，網路詐騙猖獗，就是網路科技發展，科技發展有利有弊，數發部應告訴大眾如何減少「弊」，否則數位建置越發達的國家，人民越可能被數位詐騙，台灣就是數位建置完備所以容易被詐騙，「人們怪在你頭上不是沒道理！」
該人士呼籲，數發部態度上應積極，或許科技人想法不同，因此要調整心態、改變態度、面對民意、勇於承擔，這樣才好。
另名綠營人士認為，數發部對外強調「產業發展」，大家對外期待是解決問題，但每次遇到就說是產業發展，但這是民間團體說法，政府是要解決問題、建立制度，「數發部拿國家資源，怎麼當成民間團體？」並呼籲在心態、定位上都要有所調整。