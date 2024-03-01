中職／統一獅上半季7大主題日曝光！ 5/26「綠色坦克」高國慶引退

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今年洽逢臺南建城400年，球團規劃於4.9(二)~4.14(五)推出臺南400主題日「一起臺南，世界交陪」主題日活動，當週賽事，凡購買內野門票均可兌換臺南400聯名Ｔ恤一件，購買外野門票可兌換臺南400聯名毛巾一條，當週也結合臺南400主題日，邀請臺南名人參與活動，屆時歡迎大家一起感受臺南古都文化魅力。
今年獅隊回饋花東後山地區球迷，分別在上、下半賽事前進花蓮德興棒球場擔任主場賽事
上半季將於4.19~24來到花蓮縣舉辦「後山回饋，原民力量」，推出一系列回饋花東基層棒球的活動，也歡迎花東地區民眾，把握難得機會一起進場欣賞高水準精彩職棒賽事。
回憶統一獅隊史35年榮耀時刻，總是有許多讓人津津樂道的賽事與經典榮耀選手，就在今年5月統一獅主場5.3(五)~5.25(六)賽事，將舉辦統一獅REMINISCENCE復古月主題活動，每一場賽事邀請統一獅隊史不同時期經典傳奇選手回到台南棒球場，帶各位球迷一起搭乘獅光機，回味曾經的感動，當月統一獅臺南主場賽事也將回歸到傳統應援方式，主隊一壘區域、客隊三壘區域，期待壁壘分明的對抗與激情再次重現。
JLIONS傑尼獅主題日，以獅子軍選手為主題，展現不同格的「帥」，歷年曾經舉辦過、「西裝」「日式」、「偵探」都獲得熱烈迴響，而今年將在6.8(六)～10(一)，連續三天結合港式主題風格，推出JLIONS傑尼獅靚仔茶餐廳主題日活動。
6.22(六)~6.23(日)，統一獅上半季最後一檔主題日活動，推出國語正音班「ㄊ一ㄕ 小學堂」主題日，一個充滿兒時回憶學習的樂趣，ㄅㄆㄇ是語言發音的根源，學習過程中充滿樂趣與記憶，就讓我們一起發揮聯想力，體驗ㄅㄆㄇ無限魅力。
統一7-ELEVEN獅上半季賽事推出七大主題活動，上半季賽事主場預售票將於下週二起全台統一超商ibon售票系統搶先開賣，2024獅卡會員優先購票3.5(二)12:00~3.7(四)11:59，統一獅兆豐聯名卡優先購票3.7(四)12:00~3.9(六)11:59，全面開賣3.9(六)12:00，其中五月份主場賽事搭配復古月主題日活動及高國慶引退日，因活動仍在規劃中，當月統一獅主場賽事門票，擇期另行開賣。